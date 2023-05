N admierna męczliwość mięśni - to podstawa tej choroby. Opadająca powieka, uśmiech Giocondy, ograniczona mimika, problemy z poruszaniem się, ale też z mówieniem, a nawet z oddychaniem czy przełykaniem. Tak wygląda życie z miastenią. Do tego pacjenci postrzegani są jako symulanci, osoby leniwe. Z tą rzadką chorobą żyje w Polsce ok. 9 tys. osób. Szansą na normalne życie są kolejne tera.pie.





Postrzegani są jako symulanci, osoby leniwe. Ta rzadka choroba osłabia ich mięśnie

Beata Pieniążek-Osińska

