Jak często sprawdzasz termin przydatności leków? Zrób przegląd w domowej apteczce

Domowa apteczka to obowiązkowe wyposażenie każdego domu. Są tam podstawowe leki czy przybory medyczne. Nie zapomnij regularnie uzupełniać jej wyposażenia, ale też sprawdzać terminy ważności przechowywanych w niej leków. Jak często robisz przegląd w domowej apteczce? Gdzie przechowujesz leki? Czy sprawdzasz ich termin przydatności?

Jak często robisz przegląd w domowej apteczce? To ważne, aby pozbyć się tych leków, które już są po terminie przydatności. Leszek Kotarba/East News

Gdy się skaleczysz lub nagle rozboli cię głowa, sięgasz do domowej apteczki. Czasem okazuje się, że nie możesz skorzystać z tego, co tam zgromadziłeś, bo leki są już po terminie przydatności, a syrop zmienił konsystencję lub kolor, bo nie był przechowywany w odpowiednich warunkach.

Dlatego regularnie rób przegląd domowej apteczki, aby uzupełnić zapasy, ale też pozbyć się tych leków, których termin przydatności do użycia minął.

Jak często Polacy robią przegląd w domowej apteczce, gdzie przechowują leki, czy sprawdzają ich termin przydatności? Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń. Nie wszyscy robią to dobrze.

Gdzie przechowywać leki w domu?

W domowych apteczkach można znaleźć różne leki, które pomagają w codziennych dolegliwościach. Znajdują się w nich środki przeciwbólowe, syropy oraz tabletki na kaszel czy leki dla dzieci.

Prawidłowe przechowywanie leków, w warunkach domowych, wymaga przestrzegania pewnych zasad, by były one bezpieczne i przynosiły pożądany efekt terapeutyczny.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Gemini Polska, aż 60 proc. Polaków przechowuje leki w kuchni, a 21 proc. - w sypialni.

Ze względu na wilgoć i wysoką temperaturę, kuchnia może nie być odpowiednim miejscem do przechowywania leków. Większość medykamentów powinna być bowiem przechowywana w suchym, ciemnym miejscu, które nie jest narażone na działanie promieni słonecznych, w temperaturze pokojowej (od 15 do 25°C). Co istotne, dostępu do niej nie powinny mieć dzieci ani zwierzęta.

Jeżeli już przechowujemy leki, to najlepiej, gdy są one w oryginalnych opakowaniach. Koniecznie też zachowuj ulotki, bo tam można znaleźć szybko informacje o odpowiednim dawkowaniu oraz możliwych interakcjach z innymi lekami.

Niektóre leki do lodówki

Bardzo ważne jest także to, aby przy każdym zakupie leku sprawdzić zalecenia dotyczące jego przechowywania. Niektóre leki wymagają umieszczenia ich w lodówce.

Czy Polacy zwracają uwagę na to, jak przechowywać leki? Zdecydowanie tak, bo aż czterech na pięciu ( 81 proc. badanych), deklaruje, że zwraca uwagę na informację związaną z przechowywaniem medykamentów.

Przegląd domowej apteczki

Do apteczki zaglądasz tylko wtedy, kiedy ci coś dolega? To błąd. Aby zachować jak najwyższe bezpieczeństwo wszystkich domowników, regularnie rób przegląd domowej apteczki - przynajmniej dwa razy w roku.

31 proc. badanych Polaków twierdzi, że robi to nawet częściej, bo raz na kwartał, a niewiele mniej (27 proc.) - raz na pół roku. Co piąty z nas (19 proc.) sprawdza stan domowej apteczki tylko raz w roku.

Dlaczego warto robić regularne przeglądy w tym miejscu? Leki po upływie terminu ważności mogą być szkodliwe dla zdrowia. Powinno się także usuwać medykamenty po zakończonych kuracjach leczniczych. Preparaty te mają często krótki termin ważności.

Ważne jest także, aby zapisywać na opakowaniach daty ich otwarcia, ponieważ spora część leków może być używana przez określony czas po ich otwarciu. Trzy czwarte z nas (76 proc.) przyznaje, że tego nie robi.

Robiąc przegląd domowej apteczki, należy zwrócić uwagę także na konsystencję i kolor syropów oraz leków w postaci płynnej. Pod wpływem zbyt wysokiej temperatury mogą one zmienić swój wygląd, a tym samym także właściwości. Zmiana koloru czy konsystencji to sygnał, aby pozbyć się takiego leku.

Jak utylizować leki?

Badania przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków, kwiecień 2023 ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gemini Polska.