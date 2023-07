W tym roku obchodzą 30-lecie istnienia. Na półkach sklepowych zawitał właśnie ich nowy produkt

W 1993 roku w małej rozlewni wody w Cięcinie w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego zabutelkował swój pierwszy produkt. Dziś, po tych 30 latach, Żywiec Zdrój, producent wody i napojów z rodziny spółek Danone, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek wody butelkowanej w Polsce. W tym przełomowym dla siebie momencie firma wypuszcza na rynek nowość – Żywiec Zdrój Minerals+.

Żywiec Zdrój obchodzi 30-lecie istnienia. Firma z Cięciny wypuściła właśnie na rynek Żywiec Zdrój Minerals+, napój łączący naturalną wodę źródlaną ze składnikami mineralnymi (magnez, cynk) oraz witaminami z grupy B – B3, B5 i B6. Materiały prasowe / Żywiec Zdrój

Od czasu wyprodukowania pierwszej butelki niegazowanej wody źródlanej Żywiec Zdrój konsekwentnie buduje swoją pozycję na polskim rynku. Dysponując czterema zakładami rozlewniczymi, uchodzi za jednego z liderów branży produkcji wody butelkowanej. Na zaufanie konsumentów zapracował szeroką ofertą produktów o wysokiej jakości oraz troską o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Ale nie tylko tym.

Miarą sukcesu Żywiec Zdrój są również obserwacja trendów, dialog z konsumentami oraz zaangażowanie w edukację społeczeństwa na temat nawodnienia i zdrowego odżywiania. To w wyniku tych działań marka tworzy np. zdrowsze, niskokaloryczne alternatywy napojów. Kierunek tym bardziej słuszny, że coraz więcej konsumentów szuka na sklepowych półkach produktów bez cukru, konserwantów i sztucznych barwników.

Wsłuchując się w głosy i potrzeby miłośników i miłośniczek bezpiecznych, zdrowych artykułów spożywczych, firma z Cięciny opracowała Żywiec Zdrój Minerals+, innowacyjny produkt z odpowiednią ilością minerałów i witamin, bazujący na krystalicznej górskiej wodzie wprost z natury. Nowy napój łączy naturalną wodę źródlaną ze składnikami mineralnymi (magnez, cynk) oraz witaminami z grupy B – B3, B5 i B6. Jego 1 litr zapewnia 75 proc. dziennego zapotrzebowania* dla przeciętnej osoby dorosłej na te składniki.

Nowość, której premiera ma miejsce w 30. urodziny Żywiec Zdrój, producent prezentuje jako kompleksowy i unikalny produkt wśród tych dostępnych na półkach w rodzimych sklepach. Jako połączenie krystalicznej wody wprost z natury z minerałami i witaminami, wolny od zbędnych dodatków (sztucznych barwników, kalorii, cukru, słodzików, konserwantów), może być uzupełnieniem codziennej diety i źródłem nawodnienia.

Napój przeznaczony jest dla tych, którzy dbają o prawidłowy poziom minerałów, witamin oraz nawodnienie organizmu. A ponieważ odpowiedni poziom magnezu, cynku oraz witamin B3, B5 i B6 jest istotny dla każdego człowieka, to w zasadzie mogą sięgać po niego wszyscy dorośli konsumenci. Jako rekomendowane grupy producent nowej wody wskazuje: osoby aktywne fizycznie, osoby zapracowane i zestresowane, osoby chcące zadbać o kondycję organizmu lub zmienić dotychczasowe nawyki oraz osoby w wieku 40, 50+.

Składniki obecne w wodzie Żywiec Zdrój Minerals+ są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu i zaspokajania jego określonych potrzeb. Magnez niweluje uczucia zmęczenia i znużenia, polepsza koncentrację, wspiera pracę mięśni, bierze udział w skurczach serca, pomaga w regeneracji i reguluje funkcjonowanie układu nerwowego. Cynk poprawia zdolności poznawcze (np. proces zapamiętywania).

Witaminy z grupy B przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, wspierają procesy regeneracyjne organizmu, zmniejszają uczucie zmęczenia. Przykładowo, witamina B6 przyczynia się do zachowania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu, co w przypadku osób aktywnych może u nich przyspieszyć regenerację i zniwelować opóźnioną bolesność mięśni, potocznie zwaną zakwasami.

Nowa woda butelkowana w portfolio producenta czerpiącego "siły z gór" sprzedawana jest w wersji lekko gazowanej w butelkach o pojemności 1,2 L. Ów napój o dodatkowych funkcjach dołącza do już bogatej oferty produktów marki z Żywiecczyzny. Przez cały rok największą popularnością cieszy się Żywiec Zdrój Niegazowany, krystaliczna woda niegazowana do codziennego nawadniania organizmu. W okresie wiosenno-letnim konsumenci chętnie sięgają po Żywiec Zdrój Mocny Gaz, orzeźwiającą krystaliczną wodę źródlaną z dużymi intensywnymi bąbelkami.

Od pewnego czasu marka wywodząca się z Beskidu Żywieckiego rozszerza gamę napoi gazowanych pod szyldem "Z Nutą Smaku". Wśród wersji smakowych prym wiedzie Żywiec Zdrój Mocny Gaz i Nuta Smaku, uderzająco orzeźwiające połączenie krystalicznej, mocno gazowanej wody i naturalnych owocowych nut smakowych. W składzie tej wody smakowej też nie znajdziemy cukru, słodzików czy konserwantów.

Oferowanie napojów bez dodatków uznawanych za problematyczne to nadrzędna zasada producenta, który od 30 lat edukuje, że najzdrowszym sposobem nawodnienia jest picie wody, a zarazem uważnie śledzi wszelkie trendy zdrowotne wśród konsumentów. Najnowszą wodę butelkowaną Żywiec Zdrój Minerals+ można już znaleźć online na aukcjach Allegro oraz w sklepach internetowych Auchan, Carrefour, Delio i Frisco.

*RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). Butelka 1,2 L zawiera 4,8 porcji. Dla przeciętnej osoby dorosłej: 4 porcje (1L) pokrywają 75% dziennej RWS witamin B3, B5, B6 oraz magnezu i cynku. Nie należy przekraczać dziennej RWS. Indywidualne zapotrzebowanie na składniki odżywcze może się różnić w zależności od wieku, płci i stanu fizjologicznego. Ważna jest zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia.