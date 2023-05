Dostałeś skierowanie na badanie morfologii krwi? Oto jak się przygotować do pobrania

Dostałeś skierowanie na badanie morfologii krwi? Oto kilka wskazówek, jak się właściwie przygotować do pobrania krwi, aby badanie poszło sprawnie, a wynik był wiarygodny i odzwierciedlał faktyczny stan twojego organizmu.

Przed pobraniem krwi wypij szklankę wody, ale na pewno nie jedz śniadania i nie pij kawy. Fot. Adam Staskiewicz/ East News

Morfologia to jedno z najważniejszych badań, które warto regularnie powtarzać, by dowiedzieć się więcej o swoim stanie zdrowia. Lekarze zalecają, by robić je co najmniej raz w roku. Krew pobrana w trakcie badania jest dla lekarzy cennym źródłem informacji m.in. o niedoborach w organizmie pacjenta, ale też wyniki jej analizy mogą być sygnałem o rozwijającej się chorobie.

Jednak, aby wynik był wiarygodny, trzeba przestrzegać kilku zaleceń, przygotowując się do pobrania krwi. Badanie morfologii krwi wykonuje się rano (w godzinach 7-10) i trzeba przyjść na nie na czczo.

Co to dokładnie oznacza? Na pewno rezygnację ze śniadania przed badaniem. Niedozwolone jest też "podgryzienie" czegokolwiek, a szczególnie czegoś słodkiego.

To, że na badanie zgłaszamy się na czczo, jest też istotną informacją, gdy lubisz późne kolacje lub nocne podjadanie. Przed planowanym pobraniem krwi ostatni posiłek należy spożyć bowiem około 12 godzin wcześniej.

Ważne jest też to, co zjesz na kolację, gdy następnego dnia masz zaplanowane pobranie krwi. Są produkty, których powinieneś unikać, bo mogą wpłynąć na wynik badania następnego dnia i będzie trzeba badanie powtórzyć.

Zaleca się także, aby pobranie krwi wykonać przed wzięciem porannej dawki leków. Jeżeli więc przyjmujesz jakiekolwiek leki na stałe, powinieneś wcześniej uzgodnić z lekarzem, czy są wśród nich takie, które powinieneś i możesz przyjąć przed badaniem.

Tego na pewno nie rób przed pobraniem krwi

Jeżeli chcesz, aby wynik badania był wiarygodny, to przestrzegaj zaleceń dotyczących tego, czego nie powinno się robić przed pobraniem krwi. Jak radzą lekarze, przez 2‒3 dni przed pobraniem krwi najlepiej zrezygnować ze spożywania alkoholu. Z kolei dzień przed planowanym badaniem lepiej nie sięgać po kawę i herbatę.

Na czczo – w przypadku badania morfologii krwi – oznacza zgłoszenie się na badanie bez wcześniejszego śniadania, ale także bez późnej kolacji, podjadania w nocy, ale także bez wypalenia papierosa rano przed badaniem.

Istotne jest także to, aby ograniczyć tuż przed pobraniem krwi intensywny wysiłek fizyczny. Tego dnia poranne bieganie lub siłownię zaplanuj więc po pobraniu krwi. Tuż przed samym pobraniem krwi powinieneś też odpocząć 10-15 minut w poczekalni, a nie wpadać na nie w biegu w ostatniej chwili. To również ma wpływ na wynik analizy krwi.

Czy przed pobraniem krwi można napić się wody?

Przed badaniami krwi, nawet jeśli muszą być wykonywane na czczo, wypij niewielką ilość wody. Powinno to być nie więcej niż jedna szklanka. W tym przypadku lepiej sięgnij po wodę źródlaną, a nie mineralizowaną.

Wypicie czystej wody jest zalecane, aby twój organizm się nie odwodnił. Ułatwia także przeprowadzenie samego pobrania krwi, ponieważ żyły będą bardziej uwypuklone, a tym samym łatwiej będzie pielęgniarce się w nie wkłuć.

Pamiętaj, że chodzi o wypicie czystej wody, a nie innych napojów, które mogą wpłynąć na nieprawidłowy wynik badania. Nie pij więc przed pobraniem krwi ani kawy, ani herbaty, ani soku, ani innych słodzonych napojów.

Czego nie jeść dzień przed pobraniem krwi?

Jeżeli zbadany masz mieć poziom glukozy, cholesterolu, trójglicerydów czy leukocytów, to ważne jest też to, co i w jakich ilościach będziesz jadł poprzedniego dnia.

Lepiej zrezygnuj na dzień przed takim badaniem z jedzenia tłustych, ale też słodkich potraw oraz z picia alkoholu. Najlepiej jeżeli kolację zjesz ok. godz. 18 i będzie to coś lekkostrawnego.

Dlaczego morfologię robi się na czczo?

Zawarte w pokarmach zjedzonych przed badaniem cukry czy tłuszcze spowodują, że wyniki analizy będą nieprawidłowe. Ponadto spożyty posiłek może na krótko podnieść poziom OB i leukocytów. Potem wraca on do prawidłowych wartości.

Kiedy nie iść na badanie krwi?

Z zaplanowanego badania krwi niekiedy trzeba zrezygnować. Przy jakiejkolwiek infekcji, nawet gdy chodzi o lekkie przeziębienie, nie jest wskazane badanie krwi, ponieważ wyniki – morfologii krwi, TSH i OB – mogą być wówczas zmienione na skutek toczącego się w organizmie stanu zapalnego.

Odczekaj wówczas kilka dni, aż infekcja minie, i ponownie umów się na pobranie krwi.