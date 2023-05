"Nie będziemy więcej kredytować NFZ i popadać w długi". Dentyści też mają dość!

Leczysz zęby na NFZ? Wkrótce oferujących to gabinetów może być mniej. Lekarze dentyści mówią: dość!. Wprawdzie stawki od NFZ za niektóre usługi niedawno wzrosły, jednak stomatolodzy są zmęczeni czekaniem na pieniądze od Funduszu. Za wyższymi stawkami nie poszło też zwiększenie kontraktów, więc za te same pieniądze, można przyjąć mniej pacjentów.

Czy gabinety stomatologiczne będą leczyć tylko prywatnie? Lekarze dentyści ostrzegają, że tracą na umowach z NFZ. Fot. Thierry Monasse/REPORTER/ East News

- Istnieje realna obawa o dostępność do publicznej opieki stomatologicznej dla pacjentów. Ostatnia zmiana wyceny niektórych świadczeń stomatologicznych, przy braku zwiększenia kontraktów stomatologicznych skutkuje tym, że już w połowie miesiąca kończą się nasze możliwości przyjmowania pacjentów i zmuszeni jesteśmy ograniczać, a może za chwilę nawet odmawiać leczenia stomatologicznego – mówi dr Magdalena Szewczyk członek Komisji Stomatologicznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie.

– Popieramy postulaty lekarzy dentystów. Sytuacja z rozliczeniami świadczeń stomatologicznych jest nie do przyjęcia. Wygląda to jak piramida finansowa, gdzie leczenie pacjentów jest możliwe, bo płatnik zadłuża się u przedsiębiorców, obiecując im zwrot z opóźnieniem – stwierdza Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Rozliczania umów z NFZ do poprawki

Lekarze dentyści ze Szczecina postanowili jasno i wyraźnie zaprotestować przeciwko polityce Narodowego Funduszu Zdrowia, która – jak mówią – prowadzi do tego, że gabinety dentystyczne mające kontrakty z NFZ są zmuszone do dopłacania do świadczeń lub do odmawiania pacjentom usług.

Jak przekonują, obie sytuacje nie powinny nigdy mieć miejsca.

– Zwrot poniesionych kosztów za materiały, media, pensje dla personelu medycznego, serwisu sprzętu, mediów, jakie ponosimy, by móc leczyć pacjentów, NFZ refunduje obecnie na bieżąco, natomiast świadczenia wykonane ponad podstawowy limit kontraktu rozliczane są kwartalnie z tzw. Funduszu Medycznego, i wypłacane dopiero kilka miesięcy po ich zrealizowaniu – tłumaczy dr Ewa Tomaszewska, członek Prezydium Komisji Stomatologicznej OIL w Szczecinie.

Na przykład, za I kwartał pieniądze wpłynęły 8 maja.2023 r. W ten sposób – jak dodaje dr Tomaszewska – całkowity koszt leczenia pacjentów, obciąża właściciela placówki, a pacjenci czekają w kolejkach i nie są świadomi tego procederu.

NFZ ma długi u lekarzy dentystów?

Dentyści podkreślają, że obecna sytuacja sprawia, iż dług NFZ wobec jednej niewielkiej przychodni stomatologicznej posiadającej specjalistyczny kontrakt z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz obejmującej opieką stomatologiczną dzieci, kierowane z terenu całego województwa, przekroczył 100 tys. zł.

"To oznacza, że cała grupa pacjentów została wyleczona na koszt właściciela praktyki, a nie państwowej instytucji, która jest zobowiązana do pokrycia tych wydatków" – oceniają dentyści w swoim stanowisku.

– Zwracamy się do NFZ o zmianę sposobu wypłaty należności za wykonane świadczenia dla osób ubezpieczonych na bieżące rozliczanie usług stomatologicznych zakontraktowanych i także samo świadczeń poza limitowych – mówi dr Adam Kozłowski, przewodniczący Komisji Stomatologicznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie.

– Jeżeli świadczenia zostaną opłacone, to dzieje się to ze znacznym opóźnieniem, czyli de facto jest kredytowaniem państwowego molocha przez lekarzy dentystów. Kto z państwa zgodziłby się na odroczenie wypłaty wynagrodzenia o kilka miesięcy, a obniżyć standardów nam nie wolno, bo stanowiłoby to zagrożenie dla pacjentów, a dla nas konsekwencje prawne – dodaje dr Magdalena Szewczyk.

Limity się kończą, a pacjenci obwiniają lekarzy

Jeżeli sytuacja się nie zmieni, to – jak ostrzegają dentyści – wiele przychodni będzie zmuszonych do wstrzymania rejestracji pacjentów i nie będzie możliwe realizowanie podstawowych gwarantowanych świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia. Nawet tym pacjentom, którzy byli wcześniej umówieni, ponieważ grozi to bankructwem placówki.

Co więcej, według dentystów, brak dostrzeżenia tego problemu przez NFZ zagrozi "ogólnopolskim paraliżem dostępności do leczenia stomatologicznego i jest lekceważeniem należnych pacjentom standardów bezpiecznego leczenia w ramach opłacanych składek ubezpieczeniowych, a także oznaką braku szacunku dla wykonujących swą pracę lekarzy dentystów i pozostałych osób, bez których nie byłaby możliwa praca gabinetów".

Pacjenci oczekują leczenia, bo opłacają składkę

Lekarze dentyści mają też dość tego, że bardzo często pacjenci nie są świadomi sytuacji i winą za opóźnienia lub nawet odmowę leczenia na NFZ obwiniają lekarzy.

– Na nas spada również odium niezadowolenia z powodu wydłużonego czasu oczekiwania na leczenie, a przecież to NFZ odpowiada za zapewnienie dostępności do leczenia dla wszystkich osób opłacających składki zdrowotne. Trudno o dobre zabezpieczenie dostępności, jeśli stawka roczna na pacjenta wynosi ok. 70 zł, a koszt pojedynczego świadczenia to teraz często ponad 100 zł – dodaje dr Ewa Tomaszewska.