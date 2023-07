Dlaczego mężczyźni powinni sikać na siedząco? Ekspert dał ważną radę

redakcja naTemat.pl

C zy mężczyźni powinni sikać na siedząco? Z męskiego punktu widzenia to może wydawać się zaskakujące pytanie. A co do powiedzenia w tej kwestii ma lekarz? Dr Tadeusz Oleszczuk przedstawił argument, po którym wielu facetów może zmienić swoje przyzwyczajenia.