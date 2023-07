Jesteś zbyt zmęczony, aby odpocząć? Tak, to możliwe, ale jest na to sposób

Na plażę zabierasz służbowego laptopa, podczas górskiej wędrówki zastanawiasz się, po co właściwie idziesz i dlaczego marnujesz czas, a w lesie myślisz o kalendarzu spotkań... Brzmi znajomo? Psycholożka tłumaczy, dlaczego niektórzy nie potrafią odpoczywać podczas urlopu.

To może być pierwszy objaw pracoholizmu, gdy na urlopie nie potrafisz odpoczywać. East News.

Sezon urlopowy w pełni, a ty odliczasz już dni do wymarzonego wyjazdu wakacyjnego, o którym myślisz od wielu miesięcy, błogiego leniuchowania we własnym ogródku lub na plaży.

Jednak na urlopie "męczysz się" próbując odpoczywać. Na plażę zabierasz służbowego laptopa, podczas górskiej wędrówki zastanawiasz się, po co właściwie idziesz i dlaczego marnujesz czas, a w lesie myślisz o kalendarzu spotkań... Brzmi znajomo? Jesteś zbyt zmęczony, aby odpocząć. Tak, to możliwe.

Blokada naturalnego przełącznika

Justyna Soroka, psycholożka ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach wyjaśnia, że bycie zbyt zmęczonym, aby odpocząć, oznacza tyle, że "naturalny przełącznik trybu w organizmie zablokował się w pozycji mobilizacja".

– Odpoczynek często kojarzy nam się z marnowaniem czasu. Ale jeżeli zablokowaliśmy nasz przełącznik trybów, to choć straszny tydzień się skończył, nie możemy sobie znaleźć miejsca i odczuwamy niepokój – podkreśla psycholożka.

Jak dodaje, "zadajemy sobie wtedy pytanie: co ja robię tu w ogródku i tracę czas na patrzenie na trawę i drzewa?"

Pierwsze objawy pracoholizmu

Problem z naturalnym przełączeniem trybu z mobilizacji i pracy na odpoczynek może być oznaką większego problemu, który nie służy naszemu zdrowiu.

Gdy już nie potrafimy cieszyć się z wypoczynku - jak wskazuje Justyna Soroka - to znak, że mamy pierwsze objawy pracoholizmu.

Wbrew pozorom odpoczywanie to umiejętność jak każda inna, którą trzeba ćwiczyć i z którą można sobie nie radzić.

– Musimy wtedy nauczyć się ręcznie przełączać się na tryb odpoczywanie. To nie jest tak naprawdę proste. Ratunkiem jest głębokie oddychanie przeponowe, a dla mniej wprawionych - ziewanie – wyjaśnia psycholożka.

Głęboki sen i ziewanie

O co chodzi z tym ziewaniem? Jak tłumaczy Justyna Soroka, "ziewanie to ratunkowy odruch organizmu, który próbuje przejść w tryb regeneracji, choć umysł tak naprawdę dalej pędzi".

Jest też inna ważna rzecz, którą możesz i powinieneś zrobić dla siebie, aby twój organizm odpoczął. Chodzi o dobry sen i wysypianie się.

– Głęboki sen jest dla naszego zdrowia niezmiernie ważny. Dlatego jeżeli pracujemy w napięciu, to przede wszystkim powinniśmy chodzić spać grubo przed północą – radzi psycholożka.

Nie tylko zdrowy sen jest istotny. Justyna Soroka przekonuje, że aby organizm dobrze odpoczął od pracy, trzeba unikać dodatkowo "atmosfery presji, pośpiechu, rywalizacji".

W przeciwnym razie wakacje, które miały być wypoczynkiem, zamieniamy w program wakacyjnej udręki.

Tymczasem odpoczynek jest niezbędny do tego, aby jak najlepiej wykorzystywać czas pracy i być efektywnym. Krótkie przerwy w pracy, to także jedno z ćwiczeń, które uczy nas naturalnego przełączania się między trybami działania i odpoczynku. Wakacje i urlop to dłuższa przerwa, która dobrze wykorzystana na odpoczynek pozwala z kolei naładować akumulatory do pracy przez pozostałą część roku.

