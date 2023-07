Wzmacnianie organizmu to zadanie długofalowe. Trenuj odporność przez cały rok

Wzmacnianie organizmu to zadanie długofalowe, warto o tym pamiętać przez cały rok. Nawet teraz, gdy zdecydowanie rzadziej się przeziębiamy. Jednak układ odpornościowy potrzebuje wsparcia na okrągło, by wypracować mechanizmy do walki z chorobotwórczymi intruzami.

Wzmacnianie odporności / JoelValve on Unsplash

O tej porze roku takie działania to sama przyjemność – możemy dostarczać sobie wzmacniających witamin i minerałów z bogatą dietą, pełną sezonowych warzyw i owoców.

Postaw na słoneczne wsparcie

Witamina D jest niekwestionowanym liderem w wyścigu po dobrą odporność. Wspomaga pracę układu immunologicznego, co zostało potwierdzone badaniami1. Nie tylko chroni nas przed infekcjami, ale też pomaga szybciej wychodzić z przeziębienia2. Jak wynika z badań na temat poziomu witaminy D w organizmie, Polacy w większości cierpią na jej niedobory3. W naszej szerokości geograficznej mamy niedobory tej witaminy, gdyż w okresie od października do marca nie rozpieszcza nas pogoda i słońca mamy jak na lekarstwo. A to właśnie pod wpływem promieni słonecznych w organizmie następuje synteza witaminy D. Dlatego w sezonie jesienno-zimowym powinniśmy suplementować tę witaminę w preparatach z apteki - w dawce 1000-2000 IU na dobę4.

Wiosną warto czerpać ją prosto ze słońca. Oczywiście, lekarze nie polecają wylegiwania się na słońcu, bo nadmiar promieni UV może prowadzić do przebarwień na skórze, a także nowotworów skóry. Dlatego najlepiej korzystać ze słońca aktywnie, podczas spaceru czy joggingu i nie zapominać o kremach z filtrem. Dzięki temu nie tylko zapewnimy sobie odpowiednią dawkę witaminy D, ale także zdrową porcję ruchu, który wzmacnia organizm. Wystarczy wyjść z domu i pójść na spacer. Te kroki warto też liczyć, w czym pomagają proste aplikacje. Dzięki temu możemy bić własne rekordy i każdego dnia zwiększać poziom aktywności.

Skuś się na kiełki i nowalijki

Rzodkiewki, sałata, natka, szczypiorek czy ogórki teraz wreszcie zaczynają smakować wybornie. A do tego są pełne wzmacniających substancji aktywnych. W rzodkiewce jest dużo siarki, która korzystnie wpływa na odporność organizmu. Sałaty to dobre źródło kwasu foliowego, w natce jest dużo witaminy C, a szczypiorek oprócz siarki i witamin C i E zawiera też witaminy z grupy B i magnez. Ogórki natomiast to warzywo mocno nawilżające organizm i wyjątkowo niskokaloryczne. Dlatego ich dodatek do sałatki czy w postaci surówki do obiadu to samo zdrowie.

Z kolei kiełki to skoncentrowane bogactwo witamin i minerałów, m.in. witamin z grupy B, C, E, potasu, żelaza, cynku5. Te niewielkie łodyżki, które są zapowiedzią dojrzałej rośliny, są wyjątkowo odżywcze, a do tego niskokaloryczne. Kiełki rzodkiewki, lucerny, rzeżuchy, brokułów warto dodawać do kanapek, twarożków, zapiekanek, sałatek. Można je kupić lub wyhodować samodzielnie z gotowych ziarenek.

W truskawkach szukaj witaminy C

Witaminę C znajdziemy w warzywach i owocach. Rekordzistami, jeśli chodzi o jej zawartość są natka pietruszki, czerwona papryka i czarna porzeczka, borówki, które zawierają kilka razy więcej tej substancji niż cytryna (natka ma jej nawet trzy razy więcej)6. Aby dostarczyć sobie witaminy C w takiej ilości, by pokryła nasze dzienne zapotrzebowanie, nie trzeba wiele. Wystarczy połowa czerwonej papryki, garść truskawek albo miseczka brokułów.

Ważne jest to, by o tej witaminie pamiętać codziennie, bo organizm jej nie magazynuje, a układ odpornościowy potrzebuje stałych dostaw. Niekorzystne jest dopuszczanie do jej niedoborów. Gdy organizm ma jej zbyt mało, pojawiają się charakterystyczne dolegliwości, czyli m.in. nadmierne zmęczenie, rany trudniej się goją, pojawiają się siniaki czy krwawienia z nosa. No i oczywiście – łatwiej łapiemy infekcje.

Graj w zielone!

To się opłaca, a reguły gry są proste: każdego dnia, a najlepiej do każdego posiłku, dodaj jakieś zielone warzywo. To może być parę listków sałaty do kanapek na drugie śniadanie, wrzuć szczypiorek do jajecznicy, natką pietruszki posypuj zupy, a koperkiem piure ziemniaczane i mizerię lub tzatziki. Gdy do tego polubisz brokuły, brukselkę, szpinak, jarmuż czy cukinię, możesz poprawić kondycję układu odpornościowego7.

W zielonych warzywach jest bardzo dużo folianów (czyli witaminy B9), które są niezbędne kobietom w ciąży, ale także wzmacniają nasz organizm, bo wspomagają tworzenie leukocytów i produkcję czerwonych krwinek.

W zielonych warzywach jest też sporo wzmacniającego beta-karotenu, czyli prowitaminy A. Ta substancja występuje także w marchewce (warto chrupać tę młodą jako przekąskę zamiast czipsów), botwince, papryce i w owocach, m.in. morelach, brzoskwiniach czy melonie8.

Daj sobie cynk

Wystarczy dobrze zbilansowana dieta, by nie dopuszczać do niedoborów tego składnika. Jednak warto pamiętać o nim w diecie, gdyż cynk to wielki sprzymierzeniec układu odpornościowego – m.in. zmniejsza namnażanie się wirusów9. Cynku dużo jest w drobiu, owocach morza, kaszach, chlebie pełnoziarnistym, płatkach owsianych, orzechach i pestkach.

Zrób sobie wzmacniający koktajl

Nie tylko poprawia odporność, ale także dodaje sił i energii na cały dzień. Warto wypić go rano do śniadania lub zabrać ze sobą do pracy. Taki koktajl to niesamowity witaminowy „zastrzyk” wzmacniający. Zawiera witaminy A, C i E, które są dobrymi przeciwutleniaczami i stymulują układ odpornościowy do działania. Do miski blendera wrzuć pokrojoną marchewkę (najlepiej młodą), pokrojone jabłko, posiekany pęczek natki pietruszki, kilka truskawek i łyżkę oleju z migdałów. Zmiksuj wszystko – możesz dodać trochę wody, a do smaku dołożyć odrobinę miodu i soku z cytryny.

Wsparcie z apteki

Sposobem na zwiększenie odporności i skrócenie czasu trwania10 choroby może być zastosowanie już przy pierwszych objawach infekcji górnych dróg oddechowych produktu leczniczego zwiększającego odporność Groprinosin® lub Groprinosin® Forte. Produkt leczniczy pomocny jest też w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

