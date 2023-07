D o tej pory musiałeś robić to badanie prywatnie i płacić z własnej kieszeni. Niedługo wejdzie ono do koszyka świadczeń gwarantowanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Wtedy zapłaci za nie Narodowy Funduszu Zdrowia. To ważne badanie dla panów, bo chodzi o męską płodność.





Kłopot z męską niepłodnością? To badanie wkrótce zrobisz "na NFZ"

Beata Pieniążek-Osińska

