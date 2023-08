1/3 pacjentów nie przychodzi na umówione wizyty na NFZ. Wraca temat wprowadzenia dla nich kar

Beata Pieniążek-Osińska

W raca temat kar za nieodwoływanie wizyt u lekarza na NFZ. To prawdziwa plaga, bo na umówione wizyty nie przychodzi nawet 1/3 pacjentów, blokując miejsce innym. A kolejki do lekarzy rosną. Do Sejmu trafiła petycja w tej sprawie.