Co ma wspólnego sen z rozwojem osobistym? Okazuje się, że całkiem sporo

Streamingowy serwis rozwojowy Youniversity przeanalizował 782 632 minuty spędzone na oglądaniu 10 najpopularniejszych seriali edukacyjnych dla pracowników, którzy dążą do rozwoju osobistego. Okazało się, że użytkownicy serwisu najczęściej sięgali po tematykę dotyczącą snu oraz sposobów wpływania na jego jakość. Łącznie spędzili oni aż 122 441 minut właśnie na poznanie tego zagadnienia.

Jak wynika z raportu „Sen Polaków”, trudności związanych z zasypianiem, przebudzaniem się w nocy lub zbyt wczesnym budzeniem doświadcza nawet 40% Polaków. Jeżeli nie uda nam się wyspać – spada jakość naszej pracy, jesteśmy rozdrażnieni i mamy problemy z koncentracją. U osób niewyspanych zauważa się mniejszą zdolność do zapamiętywania oraz do podejmowania decyzji.

Sen to podstawa

– Sen to jedna z kluczowych potrzeb fizjologicznych, która wpływa na prawie każdy aspekt naszego życia, np. na wydzielanie hormonu wzrostu czy przybieranie na wadze, ale też na ilość natrętnych myśli, rozpoznawanie emocji na twarzach czy ryzyko zachorowania na depresję – tłumaczy Mateusz Majchrzak, autor serialu rozwojowego o śnie w serwisie Youniversity, członek Polskiego Towarzystwa Badań Nad Snem.

Mateusz Majchrzak przekonuje również, że snem da się zarządzać w sposób podobny, w jaki zarządzamy tzw. umiejętnościami ,,twardymi”. – Wokół snu powstało mnóstwo stereotypów i mitów, z których warto zdawać sobie sprawę, by skutecznie kierować swoimi nawykami – dodaje.

W dzisiejszych czasach wiele osób wiedzie stresujące życie, a stres jest jednym z czynników powodujących zaburzenia snu. Z tego względu coraz większa liczba obowiązków niesie za sobą – zamiast lepszych efektów – kolejne skutki uboczne.

Ludzki organizm często sygnalizuje przemęczenie psychiczne poprzez bezsenność. Jest to znak, na który warto zwrócić uwagę w kontekście prowadzonego trybu życia. Ważne, by pamiętać, że nie zawsze ilość czasu spędzonego na pracy idzie w parze z produktywnością. Jak poprawić wydajność snu? Warto zdać sobie sprawę z własnych granic i nauczyć się, kiedy odpuścić, zmniejszając nieco przysłowiowe ,,obroty’’.

Sposób na sen sprawiedliwego

Rezultaty badań wskazują również na to, że jakość snu może zależeć od osiąganych dochodów. Jak się okazuje, im więcej Polacy zarabiają, tym spokojniej śpią. Czy oznacza to, że stres związany z ciężarem obowiązków nie ma aż tak znaczącego wpływu, jak poczucie bezpieczeństwa oraz kwestia stabilizacji? Co ciekawe, wiele zależy także od warunków zamieszkania, które jesteśmy w stanie sobie zapewnić. Na jakość snu istotny wpływ ma także ruchliwa ulica czy też niebezpieczna dzielnica.

Mówiąc o zmianie trybu życia i wyrobieniu zdrowych nawyków nie można nie wspomnieć o wpływie oddziaływania niebieskiego światła na organizm, zwłaszcza w warunkach, kiedy przeważająca ilość pracy odbywa się przed komputerem. Czy faktycznie taki rodzaj spędzania czasu jest negatywny dla naszego organizmu i trzeba go całkowicie unikać?

– Okazuje się, że różnica w zasypianiu kiedy czytamy e-booka, a książkę przed snem, to zaledwie 10 minut (tak wyszło w pewnym badaniu z 2015 roku, natomiast inne dały podobne wyniki). Czas snu, ilość snu głębokiego – bez różnic. To trochę mit, że światło niebieskie może nas wpędzić w bezsenność (albo jego brak z niej wyleczyć). Wiedzą o tym moi pacjenci, którzy próbowali już ograniczać światło niebieskie przed snem… i nic im to nie dało – wyjaśnia Mateusz Majchrzak.

Taki sen, jaki rytm dnia

Jaka w takim razie ilość snu jest potrzebna, żeby organizm zdążył się zregenerować i w ciągu dnia był w stanie owocnie pracować? Wytyczne National Sleep Institute wskazują, że powinniśmy spać od 7 do 9 godzin, mimo to wszystko zależy od trybu życia, jaki prowadzimy. – Testem dla nas, czy śpimy wystarczająco długo i dobrze, jest odpowiedź na pytanie: ,,Czy nie przysypiam w dziwnych miejscach (np. jadąc tramwajem, oglądając serial czy będąc na spotkaniu w pracy)?’’ – tłumaczy autor Youniversity.

Biorąc pod uwagę wiek, zgodnie ze wspomnianym wcześniej raportem, to właśnie młodsza grupa docelowa ma największe problemy z zasypianiem. Mogłoby się wydawać, że pandemia miała na to istotny wpływ, czyli fakt, że nauczanie było prowadzone zdalnie, a co za tym idzie – część młodzieży spędzała całe dnie w łóżku, które przestało być jedynie miejscem przeznaczonym do regeneracji. Co ciekawe, przez to, że nastolatkowie spali w tym czasie dłużej niż zazwyczaj, byli grupą społeczną, która spała najlepiej. – Działo się tak, ponieważ młodzież ma przesunięty rytm okołodobowy na późniejszy (ich szkoła powinna się zaczynać o 9.00, nie 7.30), a dzięki pandemii mogli sobie trochę dłużej pospać – dodaje Majchrzak.

Sen odgrywa kluczową rolę w życiu człowieka, dlatego warto zadbać o regularny, odpowiednio długi i jakościowy odpoczynek, by móc cieszyć się pełnią zdrowia i dobrą kondycją, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Sen jest również podstawowym elementem efektywnego funkcjonowania w codziennym życiu. Jego odpowiednia ilość oraz jakość mają bezpośredni wpływ na naszą produktywność, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów oraz ogólną wydajność. Wypracowanie stałej rutyny przed snem, tworzenie komfortowego środowiska oraz zadbanie o zdrowy styl życia to filary, które pomagają zapewnić dobre samopoczucie i wydajne funkcjonowanie w codziennym życiu.