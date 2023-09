Lekarze czekają na wytyczne do procedur przy przerywaniu ciąży. Te będą dopiero po wyborach

Nie jest to temat łatwy, ale też przedwyborczo niewygodny. Na wytyczne do procedur dotyczących przerywania ciąży jeszcze więc poczekamy. Miały być gotowe już, a będą ... w listopadzie i dopiero wtedy trafią na biurko Ministra Zdrowia.

Niewygodne tematy lepiej zostawić na "po wyborach". Chodzi o wytyczne dotyczące przerywania ciąży.

Do 12 września specjalny zespół powołany przez Ministra Zdrowia miał przedstawić szefowi tego resortu projekt wytycznych dla szpitali w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży. Tego samego dnia wydane zostało zarządzenie, które wydłużyło termin na przedstawienie projektu do 12 listopada br.

Wiadomo, że temat łatwy nie jest, budzi sporo kontrowersji, a jak pokazały przypadki kilku ciężarnych kobiet, które straciły życie, bo personel szpitala jasnych procedur nie miał, wytyczne takie muszą być przygotowane na tyle precyzyjnie, aby nie pozostawiały pola do interpretacji.

To niełatwe zadanie zostało zlecone specjalnemu zespołowi powołanemu przy resorcie zdrowia jeszcze przed wakacjami. Projekt wytycznych miał być gotowy w ciągu trzech miesięcy i trafić na ręce ministra do 12 września br.

Zespół ma przygotować szczegółowe wytyczne dla lekarzy i placówek medycznych w zakresie procedur związanych z przerywaniem ciąży, doprecyzowując wskazówki, które minister zlecił opracować jeszcze w 2021 r., po śmierci Izabeli z Pszczyny, która zmarła w szpitalu, będąc w ciąży.

Zespół powołano po kolejnej sprawie śmierci ciężarnej pacjentki w szpitalu, tym razem w Nowym Targu. Pacjentka, która w 20. tygodniu ciąży trafiła do szpitala z powodu odejścia wód płodowych zmarła w wyniku wstrząsu septycznego.

Przygotowywane zalecenia mają dotyczyć przypadków, w których wystąpią przesłanki do legalnego przerywania ciąży (czyli zagrożenia życia lub zdrowia kobiety w ciąży).

Bezpieczniej po wyborach

Termin prac zespołu mijał 12 września, ale tego dnia ukazała się nowela zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z zakończeniem ciąży w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że powstała w wyniku czynu zabronionego.

Nowela ta przesuwa termin na opracowanie i przedstawienie projektu takich wytycznych na 12 listopada.

To istotna zmiana, bo wytycznych nie poznamy przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. To temat, który może budzić kontrowersje, więc z pewnością niewygodny w kampanii przedwyborczej.

"Ani jednej więcej"

Warto przypomnieć, że śmierć ciężarnej z Nowego Targu wywołał w Polsce falę protestów. "Ani jednej więcej" to hasło strajków, które w połowie czerwca przeszły ulicami całej Polski – ponad 70 miast i to także tych najmniejszych.

Dla wielu osób temat bezpieczeństwa kobiet po tym, jak zaostrzono przepisy antyaborcyjne po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jest jednym z kluczowych przy podejmowaniu decyzji podczas najbliższych wyborów.

Wprawdzie były już Minister Zdrowia Adam Niedzielski, powołując w czerwcu zespół, deklarował, że "każda kobieta w Polsce ma prawo do przerwania ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia", jednak to resort zdrowia jednocześnie poprosił... Episkopat o opinię na temat aborcji z powodu zagrożenia zdrowia psychicznego kobiety. Ten stwierdził, że zagrożenie zdrowia psychicznego ciężarnej nie powinno być przesłanką do przerywania ciąży.

Kto jest w ministerialnym zespole?

Zespół do spraw opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z przerywaniem ciąży w przypadkach wymienionych w art. 4. Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży został powołany 12 czerwca 2023 r.

W skład Zespołu wchodzą m.in. prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski - konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, prof. Małgorzata Świątkowska-Freund z Akademii Medycznej i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, prof. Ewa Helwich - konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii, prof. dr hab. Mirosław Wielgoś - konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii, prof. dr hab. Piotr Gałecki - konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Do zadań Zespołu należy opracowanie wytycznych w zakresie procedur związanych z przerywaniem ciąży, zawierających w szczególności:

sposób oceny i potwierdzania przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży

przesłanki konieczności zlecenia dodatkowych konsultacji medycznych, mających na celu określenie stanu zdrowia ciężarnej

sposób postępowania z ciężarną w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia jej życia lub zdrowia

materiały szkoleniowe dla pracowników medycznych oddziałów ginekologiczno-położniczych

Zespół zakończy prace z dniem akceptacji przez szefa resortu zdrowia wytycznych, których termin przedstawienia przesunięto na 12 listopada.