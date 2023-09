Problemy z prostatą mogą zacząć się w każdym wieku. Panowie, badajcie się!

Beata Pieniążek-Osińska

B adań technicznych w samochodzie większość panów pilnuje skrupulatnie i pędzi do warsztatu, gdy tylko coś zaczyna niepokojąco stukać w aucie. Jeżeli chodzi o ich własne podwozie, to zgrywają macho, którzy nie muszą się badać. Problemy z prostatą mogą dotyczyć panów w różnym wieku. To mit, że badać się powinni tylko seniorzy.