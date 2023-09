Transplant Summit Poland w Katowicach. Światowej sławy prof. Robert Montgomery gościem konferencji

Gościem specjalnym pierwszej edycji ogólnopolskiej konferencji „Transplant Summit Poland” będzie światowej sławy autorytet w dziedzinie transplantologii prof. Robert Montgomery, amerykański transplantolog, pomysłodawca i autor pierwszej na świecie transplantacji nerki i serca od zmodyfikowanej genetycznie świni. W ciągu zaledwie pięciu lat stworzył największy program transplantacyjny w Nowym Jorku. Sam jest po transplantacji serca. Konferencja poświęcona jest społeczno-medycznym aspektom przeszczepów narządów u dzieci. Spotkanie zwieńczy pierwszy w Polsce koncert dedykowany dawcom organów oraz ich bliskim. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację BGK.

Fot. NYU Langone Health

– Przez ostatnie lata transplantologia w Polsce rozwija się bardzo intensywnie. Posiadamy doskonale wykształconą kadrę̨ medyczną. Jednak na co dzień́ lekarze spotykają̨ się̨ z niską świadomością̨ społeczeństwa, a także personelu medycznego, który czasami nie wie, jak rozmawiać́ o donacji narządów do przeszczepu, w szczególności, kiedy chodzi o dzieci – mówi Renata Kościelniak, prezes Fundacji BGK. – Dlatego prowadzimy akcję społeczną „Twoje tak ma moc”, której celem jest zmiana postrzegania kwestii przeszczepów narządów u dzieci. Kampania społeczna przynosi świetne, wymierne rezultaty, tak więc teraz stawiamy kolejny krok i do tej dyskusji zapraszamy lekarzy wszystkich specjalności, pielęgniarki i, studentów medycyny podczas Transplant Summit Poland – podkreśla.

Transplant Summit Poland 2023 odbędzie się 28 września w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Tematem konferencji będą rozwój i potrzeby społeczne w transplantologii. Profesor Robert Montgomery swoje wystąpienie poświęci innowacjom w przeszczepach serca z perspektywy chirurga, ale i biorcy. Wśród mówców i planistów pojawią się autorytety innych nauk medycznych, psychologowie i specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Program konferencji realizuje dwie ścieżki: medyczną i społeczną. Podczas tej pierwszej zaprezentowane zostaną m.in. przełomowe kierunki w chirurgii dziecięcej i transplantologii klinicznej oraz współpraca międzynarodowa na płaszczyźnie donacji narządów.

W ramach ścieżki społecznej pojawią się takie zagadnienia, jak społeczne perspektywy dla przyszłości transplantologii, budowanie wsparcia, edukacja i mobilizacja społeczna, język – jak rozmawiać na temat przeszczepów narządów. Odbędą się warsztaty dla studentów medycyny, pielęgniarek, edukatorów. Ścieżkę medyczną poprowadzi prof. Robert Montgomery, społeczną – psycholog dr Joanna Heidtman.

Finałem pierwszej edycji Transplant Summit Poland będzie koncert w Muzeum Hutnictwa Walcownia w Katowicach z udziałem plejady artystów. Pierwsze takie wydarzenie muzyczne w Polsce ma być wyrazem wdzięczności i szacunku wobec wszystkich zaangażowanych w proces transplantacji, w szczególności uhonorować ma dawców narządów i ich rodziny oraz promować ideę dawstwa narządów.

- Chcemy w ten symboliczny sposób podziękować wszystkim rodzinom polskich dawców. Wiemy, z jakimi emocjami musieli się mierzyć rodzice dzieci, którzy uratowali życie innych dzieci. Chcemy, by ich decyzje zostały zauważone i docenione, bo to niezwykle trudna, często heroiczna droga, jaką przeszli. Będzie to pierwszy w Polsce koncert z takim, niezwykle ważnym przesłaniem – mówi Renata Kościelniak. - Transplant Summit Poland ma integrować różne środowiska – kadry medyczne, media, artystów, liderów opinii – wokół tematu transplantologii i promocji idei dawstwa narządów – podkreśla prezes Fundacji BGK.

Konferencja będzie wydarzeniem otwierającym miesiąc poświęcony transplantologii, zarówno poprzez organizację wydarzeń o tematyce specjalistycznej, jak i ogólnopolską dyskusję społeczną.

Fundacja BGK organizuje konferencję w partnerstwie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Centrum Organizacyjno - Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „Poltransplant”. Minister Zdrowia objął wydarzenie honorowym patronatem.