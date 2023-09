Bieg po Nowe Życie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – bardzo dobre połączenie!

Bieg po Nowe Życie zawita ponownie tam, gdzie czuje się najlepiej czyli do miejsca pełnego historii, urzekającego wspaniałą architekturą i pięknym krajobrazem – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Spotykamy się jak zawsze na dziedzińcu historycznego budynku, by wystąpić w sztafetowym marszu nordic walking.

Mat. prasowe

Każdy uczestnik tego jedynego w swoim rodzaju marszu będzie miał do przejścia 1 km, ale dystans nie jest tu najważniejszy – dawcy i osoby po przeszczepieniu narządów, osoby znane ze scen teatralnych, planów filmowych, estrady, sportowych aren, mediów oraz liczne grono partnerów i sympatyków pomaszerują, by przypomnieć jak ważna jest donacja i posiadanie świadectw woli, pokazać, że osoby po przeszczepieniu są wokół nas i dzięki nowym narządom cieszą się drugim życiem.

Mimo, że to już 23. Bieg, a przy okazji 10. jubileuszowa edycja warszawska ja czuję się tak samo, jak 13 lat temu, kiedy zaczynaliśmy – mówi Arkadiusz Pilarz – dyrektor wydarzenia. Razem z dawcami i osobami po przeszczepieniu przeżywam te same emocje, patrzę na nich, i widzę uśmiechnięte osoby, które dzięki innym dostały swoją szansę i w pełni ją wykorzystują. Żyją, pracują, realizują marzenia. To przekonuje mnie, że nasze działania są potrzebne. Bardzo nam zależy, by wzdłuż trasy ustawili się kibice i choć marsz nie ma sportowego charakteru, po prostu nas dopingowali. My maszerujemy, wy kibicując wspieracie – dodaje.

Ochrona zdrowia, aktywność fizyczna i dobre samopoczucie są dla nas bardzo ważne, dlatego jesteśmy dumni, że kolejny raz możemy wspierać Bieg po Nowe Życie – mówi Marek Golusik, Członek Zarządu Santander Consumer Banku. W maju tego roku pracowniczki i pracownicy naszego banku uczestniczyli w 22. edycji biegu w Wiśle, by wspólnie promować ideę transplantologii i świadomego dawstwa narządów, a już niebawem, 23 września razem staniemy na starcie sztafety w Warszawie, by w symbolicznym marszu nordic walking znów być blisko tych, którzy dostali szansę na drugie, a czasem nawet trzecie życie. Będzie to wspaniała okazja do pełnych wzruszeń i radości spotkań z osobami po przeszczepieniach, których historie dają nam wiedzę, motywację i siłę do działania każdego dnia, przez co możemy też uratować czyjeś życie – dodaje.

23. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się 23 września o 12:00 na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Więcej informacji znajdziesz pod tym adresem.