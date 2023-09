Bez nich docierałoby do nas zaledwie 20 proc. informacji. Przestrzegaj tych zasad, aby je chronić

Oczy to nasz klucz do poznawania świata. Niestety, niewystarczająco troszczymy się o ich zdrowie. A przecież nie trzeba wiele wysiłku, by zadbać o narząd jednego z najcenniejszych zmysłów, które pozwalają nam odkrywać otaczającą nas rzeczywistość w dynamicznym społeczeństwie informacyjnym. By cieszyć się dobrym wzrokiem, wystarczy zmienić kilka codziennych złych przyzwyczajeń i regularnie go badać.

Oczy to nasz klucz do poznawania świata. Niestety, niewystarczająco troszczymy się o ich zdrowie. By cieszyć się dobrym wzrokiem, wystarczy zmienić kilka codziennych złych przyzwyczajeń i regularnie go badać np. w salonach Vision Express. Becca Tapert / Unsplash

Z badań naukowych wynika, że człowiek za pomocą wzroku odbiera od 80 do 90% informacji z otaczającego go świata [1]. To niezliczone ilości komunikatów wizualnych, które kształtują nasze wyobrażenia i spostrzeżenia. Łatwo obliczyć, że gdyby nie ich wytężona praca, mielibyśmy dostęp do jedynie 10-20 proc. informacji, czyli tych, których odbieraniem zajmują się pozostałe zmysły: smaku, dotyku, węchu i słuchu.

– Narząd wzroku plasuje się na szczycie zmysłów, którymi człowiek odbiera świat. Jest on potrzebny nie tylko ze względów orientacyjnych czy komunikacyjnych, ale pełni też podstawową funkcję poznawczą. To oczy dostarczają nam ponad 3/4 informacji o otoczeniu i umożliwiają nam jego prawidłową percepcję. Wzrok oprócz informacji dostarcza również bodźców. To dzięki oczom i prawidłowemu widzeniu nasz mózg poprawnie je weryfikuje i klasyfikuje – wyjaśnia Marcin Kalbarczyk z Fundacji "Praca dla Niewidomych".

Tymczasem nasze oczy, które tak ciężko pracują, przyswajając tyle informacji, nie mają na ogół zapewnionych godziwych warunków "BHP". W natłoku codziennych zajęć często zapominamy bowiem o odpowiedniej ochronie naszego wzroku. Z badania Vision Express wynika, że Polacy spędzają przed ekranami urządzeń nawet 8-12 godzin dziennie, nie zwracając przy tym uwagi na odpowiednie oświetlenie otoczenia [2].

Jak utrzymać nasze oczy w dobrej kondycji? Zdaniem ekspertów można wyróżnić dwa filary ochrony wzroku. Pierwszy to zdrowe nawyki przestrzegane każdego dnia. Drugi stanowią regularne badania okulistyczne. Dbanie o oczy należy traktować jako integralną część troski o zdrowie pojmowane zgodnie z jego holistyczną koncepcją, a do profilaktyki wzroku podchodzić co najmniej tak, jak dba się o kondycję, sylwetkę czy zęby.

Odpowiednia higiena oczu obejmuje nieprzecieranie ich brudnymi rękoma, przemywanie i nawilżanie, regularne usuwanie makijażu przed snem i picie wody. Nieodzowną częścią profilaktyki powinna być też odpowiednia dieta. Jaka pomaga utrzymać dobry wzrok? Przede wszystkim uwzględniająca produkty zawierające witaminy A, C i E oraz składniki mineralne takie jak cynk, miedź i selen.

Wzrok nie będzie też należycie chroniony, jeśli nie zostanie ograniczona jego ekspozycja na ekrany. Zbyt długie przesiadywanie przed urządzeniami takimi jak komputery czy smartfony, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych, powoduje zmęczenie, przesuszenie, swędzenie i zaczerwienienie oczu, a także może stać się przyczyną poważniejszych kłopotów ze wzrokiem np. prowadzić do rozwoju zespołu suchego oka.

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Vision Express, lidera branży optycznej w Polsce posiadającego sieć ponad 240 salonów w ponad 100 miastach, 43 proc. Polaków spędza przed komputerem od 4 do 8 godzin, a 17 proc. nawet od 8 do 12 godzin w ciągu dnia. Na domiar złego, niemal 30 proc. z nich spędza 8-12 godzin dziennie w sztucznym oświetleniu, które tylko potęguje problemy ze wzrokiem [2].

– Regularne robienie przerw w pracy przed ekranem, aktywność fizyczna, odpoczynek polegający na skupieniu wzroku na odległym obiekcie, a także pamiętanie o odpowiedniej ilości snu to proste kroki, ale bardzo ważne dla utrzymania zdrowych oczu – wylicza mgr inż. Ryszard Drożdż, Optometrysta Vision Express. Ekspert zwraca też uwagę na rutynowe badania w ramach wizyty u optometrysty lub lekarza okulisty.

Wizyty kontrolne u specjalistów zajmujących się zdrowiem oczu mają kolosalne znaczenie profilaktyczne. Dzięki nim można nie tylko skontrolować jakość widzenia, ale także wykryć schorzenia narządu wzroku na wczesnym etapie, a co za tym idzie wdrożyć odpowiednie leczenie/korekcję, zanim problemy się pogłębią. W ramach profilaktyki eksperci rekomendują cykliczne, najlepiej coroczne badania wzroku.

– Pamiętajmy, że to przez wzrok dociera do naszych umysłów 80 proc. informacji, które kształtują nasze myśli, wyobrażenia i przekonania. Dlatego warto zadbać o niego z należytą troską, aby móc nadal cieszyć się bogactwem doświadczeń, jakie oferuje nam świat – podsumowuje Ryszard Drożdż, ekspert Vision Express. Informacje o zapisach na badanie wzroku w salonach tej marki można znaleźć pod tym adresem.

Przypisy:

1 Kozłowski G., Głuchoślepota – głos praktyka i osoby doświadczonej niepełnosprawności, [w:] Niepełnosprawność, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, nr 7, s. 177-184.

2 Badanie opinii publicznej zrealizowane przez IQS Sp. z o.o. metodą CAWI w lutym 2023 r. na reprezentatywnej grupie 1667 Polaków, na zlecenie Vision Express.