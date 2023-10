Jak zagłosować 15 października, jeśli znajdziesz się w szpitalu?

Beata Pieniążek-Osińska

W ybory do parlamentu już za 11 dni. To, że będziesz w tym czasie w szpitalu, nie może być wymówką, by nie iść na wybory 15 października. W szpitalu też można oddać głos i mieć wpływ na to, kto zasiądzie w ławach poselskich i senackich.