Małgorzata Rozenek-Majdan: Cycki trzeba dotykać, cycki trzeba badać

"Cycki trzeba badać" - zachęca Małgorzata Rozenek-Majdan, która zaangażowała się w nową odsłonę programu profilaktyki raka piersi "Różowy Patrol" Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej. Ambasadorki programu w całej Polsce szkolą kobiety, jak wykonywać samobadanie piersi i dać sobie szansę na wczesne wykrycie ewentualnego raka piersi.

Każda z kobiet powinna co miesiąc wykonywać samobadanie piersi. Czy wiesz, jak to zrobić? Fot. własna.

4 października, w Światowym Dniu Walki z Rakiem, na konferencji prasowej w Warszawie Fundacja OnkoCafe-Razem Lepiej oraz marka Gliss ogłosiły start nowej odsłony programu poświęconego profilaktyce raka piersi.

"Różowy Patrol", wcześniej działający jako Kluby Ambasadorek, będzie szeroko edukował na temat profilaktyki tej choroby. Po trzech latach od inauguracji inicjatywy OnkoCafe w 36 Klubach działa już ponad 100 ambasadorek. W nowej odsłonie programu dołączy do nich kolejne 10 klubów, a tym samym kolejne kobiety będą miały szansę nauczyć się prawidłowego samobadania piersi.

W działania promocyjne kampanii zaangażowana jest Małgorzata Rozenek-Majdan.

Jak podkreśla prezeska Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej Anna Kupiecka, Polska jest jedynym krajem europejskim, w którym wskaźnik śmiertelności w wyniku zachorowań na nowotwory piersi rośnie.

Choroba ta coraz częściej dotyka młode kobiety, które nie wykonują badań przesiewowych. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów codziennie w Polsce na raka piersi umiera 19 kobiet.

Dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza, która wpływa na skuteczność leczenia. Kluczową rolę odgrywa systematyczne samobadanie piersi, i to nawet wtedy, jeśli kobieta nie jest w grupie ryzyka. Edukacji na ten temat poświęcone są działania społecznej sieci Ambasadorek "Różowego Patrolu".

"Cycki trzeba badać"

Małgorzata Rozenek-Majdan podczas konferencji zachęcała do samobadania piersi.

– Cycki trzeba dotykać, cycki trzeba badać – mówiła.

Zwracała też uwagę, że "kolor różowy jeszcze kilkanaście lat temu kojarzył się z pustymi, plastikowymi lalkami, a teraz kojarzy się z siłą kobiet i dbaniem o siebie".

Jest też symbolem października, który jest miesiącem walki z rakiem piersi. Dodała, że kolor różowy trzeba przedstawić jako źródło siły kobiet, a nie tylko zabawy.

– Silne kobiety tworzą wartościowe i ważne rzeczy. Mam nadzieję, że ta mapa (mapa klubów "Różowego Patrolu" - przyp. red.) za kilka lat będzie cała różowa – stwierdziła Małgorzata Rozenek-Majdan.

Siła edukacji w terenie

Głównym celem projektu "Różowy Patrol", który kontynuuje działania Klubów Ambasadorek Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej, jest dotarcie z wiedzą na temat prawidłowej profilaktyki nowotworów piersi do jak najszerszego grona kobiet.

Największa potrzeba takich działań występuje na terenach tzw. wykluczonych, w których odnotowuje się najniższą zgłaszalność do programów przesiewowych oraz niski poziom świadomości w obszarze zdrowego stylu życia, profilaktyki onkologicznej oraz roli wczesnego wykrywania nowotworów.

"Różowy Patrol" będzie organizował spotkania, edukował i motywował, wspierając kobiety w każdym wieku w całej Polsce. Obecnie w ramach 36 Klubów Ambasadorek działa ponad 100 edukatorek, które przeszły odpowiednie szkolenia i uzyskały certyfikat uprawniający do działania w roli Ambasadorki Profilaktyki. W najbliższym czasie powstanie 10 kolejnych klubów.

– Fundacja OnkoCafe-Razem Lepiej od trzech lat tworzy Kluby Ambasadorek, często są one stowarzyszone z lokalnymi inicjatywami społecznymi. My szkolimy Ambasadorki, przekazujemy im fantomy i wiedzę, a one szkolą kobiety w swojej społeczności – mówi Anna Kupiecka.

Siła kobiet

Jak dodaje, w każdej z nas tli się lęk przed rakiem piersi, ale im wcześniej rak zostanie wykryty, tym większe szanse na wyleczenie. Dlatego tak ważne jest regularne samobadanie piersi.

Na stronie akcji rozowypatrol.pl można znaleźć bazę wiedzy i zapoznać się z instrukcją samobadania piersi. Dodatkowo dzięki interaktywnej mapie Polski można szybko znaleźć miejsce działania Różowego Patrolu i nawiązać kontakt.

–- Prawda jest taka, że o samobadaniu piersi mówi się wiele i to od wielu lat, ale mimo to kobiety wciąż niewystarczająco się badają, bo nie wiedzą, jak to robić, nie są odpowiednio przeszkolone. Często również dlatego, że się po prostu boją. Mają obawy, że jeśli coś wykryją, to zostaną z tym same. Niezwykle podoba mi się misja Różowego Patrolu - wspólnota kobiet, która daje silne poczucie, że nigdy żadna kobieta nie będzie sama, gdziekolwiek mieszka i kimkolwiek jest – podkreśla Małgorzata Rozenek-Majdan.

Profilaktyczna mammografia

Anna Kupiecka podkreślała znaczenie samobadania, ale również badań profilaktycznych w ramach bezpłatnego programu mammografii.

Niestety w Polsce odsetek kobiet, które zgłaszają się na takie badanie to 36 proc., a są gminy, w których tylko co dziesiąta uprawniona kobieta wykonuje to badanie piersi.

– Może być inaczej. Możemy wszyscy zrobić wiele, a te dane w najbliższych latach się zmienią – uważa Anna Kupiecka.

Przypomina, że program ten właśnie rozszerzono i obejmuje obecnie kobiety między 45 a 75 rokiem życia, które mogą bezpłatnie wykonać mammografię co dwa lata.