Jak wiele może uśmiech? 6 października obchodzimy Światowy Dzień Uśmiechu

Materiał PR-owy Orbit

Uśmiech to naturalny sposób wyrażania radości oraz poczucia szczęścia. Jak co roku, w pierwszy piątek października obchodzimy jego święto. Według licznych badań, dzięki uśmiechaniu się można powiększyć grono znajomych, lepiej rozwijać swoją karierę, a nawet wydłużyć swoje życie! To właśnie uśmiech zdaje się sprawiać, że zaczynamy błyszczeć. Warto więc prawidłowo o niego zadbać. Już od wielu lat wspomaga nas w tym marka bezcukrowych gum do żucia Orbit®.