Jakie choroby ogólnoustrojowe może wywoływać próchnica?

Nadciśnienie tętnicze, problemy z zatokami czy zapalenie mięśnia sercowego – to tylko przykładowe choroby, których przyczyną może być próchnica. Dowiedz się, jak choroby zębów mogą zrujnować twoje zdrowie, i jak temu zapobiec.

mat. prasowy

Wielu stomatologów porównuje jamę ustną do bramy otwierającej drogę do naszego organizmu. I trzeba przyznać, że jest to wyjątkowo trafna metafora. Wszystkie zmiany chorobowe lub nieprawidłowości, które występują w jamie ustnej, jeśli nie są leczone, mogą bowiem bardzo szybko przenieść się do dalszych struktur organizmu, a tym samym prowadzić do rozwoju poważnych schorzeń ogólnoustrojowych.

Jak próchnica może wpływać na zdrowie całego organizmu?

Nieleczone choroby zębów, w tym próchnica, oraz schodzenia przyzębia to najczęstsze przyczyny rozwoju poważnych chorób ogólnoustrojowych. A lista ich jest naprawdę długa i niepokojąca. Patologie występujące w jamie ustnej mogą powodować m.in. cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, choroby serca oraz układu krążenia, w tym miażdżycę i zawał, stany zapalne uszu, oczu lub zatok, zapalenia opon mózgowych, choroby układu pokarmowego, a nawet sepsę. Najgroźniejsze dla zdrowia ogólnego są oczywiście bakterie próchniczne, które niszczą strukturę zęba, a także te bytujące w zmienionych chorobowo tkankach przyzębia i kieszeniach dziąsłowych. Te mikoorganizmy mogą bez trudu przedostać się do krwioobiegu, a tą drogą dotrzeć do różnych, nawet bardzo oddalonych od jamy ustnej narządów i wywoływać w nich poważne stany zapalne. Na przykład jeśli bakterie dotrą do trzustki, mogą uszkodzić komórki tego narządu odpowiedzialne za wytwarzanie insuliny i doprowadzić do rozwoju cukrzycy. Jeśli przedostaną się do nerek – będą powodować stany zapalne tego narządu. Jeśli natomiast dotrą do serca, mogą wywołać zapalenie mięśnia sercowego lub też wsierdzia czy osierdzia. Częstym problemem powodowanym przez bakterie w jamie ustnej są także choroby układu pokarmowego, chociażby wrzody żołądka czy jelit. Jak widzisz, żaden organ nie może czuć się bezpiecznie. Co więcej, jeśli w twojej jamie ustnej cały czas znajdują się bakterie, twój organizm aktywuje odpowiedź immunologiczną, co oznacza, że cały czas jest w trybie podwyższonej gotowości. To z kolei może skutkować m.in. rozwojem alergii oraz sprzyjać odkładaniu się blaszki miażdżycowej w naczyniach krwionośnych, przyspieszając tym samym rozwój chorób układu krążenia.

Próchnica a skutki psychologiczne i społeczne

Choroby zębów i dziąseł mogą mieć katastrofalne skutki nie tylko dla twojego zdrowia fizycznego, lecz także psychicznego. Nieestetyczny uśmiech czy brzydki zapach z ust mogą prowadzić do stygmatyzacji społecznej, a tym samym wywoływać poczucie wstydu, wpędzać w kompleksy, obniżać pewność siebie i poczucie własnej wartości oraz utrudniać relacje społeczne. Osobie, która boryka się z chorobami zębów czy dziąseł, może być bowiem trudno nawiązywać nowe kontakty czy wchodzić w relacje, zwłaszcza te romantyczne. Problemy ze zdrowiem jamy ustanej mogą także zrujnować karierę zawodową, zwłaszcza w zawodach wymagających częstego kontaktu z innymi ludźmi i dobrej prezencji. To wszystko z kolei może prowadzić do zaburzeń w sferze emocjonalnej, a w konsekwencji do poważniejszych problemów ze zdrowiem psychicznym takich jak np. fobia społeczna, nerwica czy nawet depresja. Jak widzisz, zaniedbanie zdrowia jamy ustnej może mieć poważne konsekwencje dla twojego życia w praktycznie każdym obszarze. Co więc zrobić, by tego uniknąć?

Jak zapobiegać próchnicy zębów?

Najprostszym, najskuteczniejszym, a zarazem najtańszym sposobem profilaktyki próchnicy jest odpowiednia higiena jamy ustnej. Jej podstawą jest oczywiście mycie zębów minimum dwa razy dziennie – rano i wieczorem, przez przynajmniej 2 minuty. Może jednak zdarzyć się, że mimo przestrzegania tych zasad, problem próchnicy lub nieświeżego oddechu powraca. Dlaczego tak się dzieje? Prawdopodobnie nie czyścisz zębów wystarczająco dobrze. Okazuje się bowiem, że zdecydowana większość z nas, bo aż 90%, nie myje zębów w prawidłowy sposób, pomijając pewne obszary jamy ustnej, zwłaszcza te trudno dostępne. To z kolei może być powodem rozwoju próchnicy, chorób dziąseł oraz nieświeżego oddechu. Rozwiązaniem tego problemu jest odpowiednia szczoteczka, która… sama zadba o to, byś doczyścił wszystkie obszary jamy ustnej! Brzmi nieprawdopodobnie, ale tak właśnie działa szczoteczka Oclean X Pro Digital, która w czasie rzeczywistym skanuje twoją jamę ustną podczas mycia zębów. Natychmiast po zakończonym szczotkowaniu na kolorowym ekranie zobaczysz raport ze schematem zębów 3D, na którym czerwonym kolorem zaznaczone są niedokładnie doczyszczone miejsca, wymagające twojej dalszej uwagi. Dzięki temu można kontrolować, czy wszystkie obszary jamy ustnej zostały dokładnie wyczyszczone. Jeśli nie, szczoteczka zaproponuje dodatkowy cykl mycia o odpowiednim czasie trwania, podczas którego doczyścisz pominięte obszary. Dodatkową zaletą szczoteczki Oclean X Pro Digital jest supernowoczesny silnik magnetyczny Maglev, który zapewnia wysoką moc wibracji, jednocześnie dbając o to, by były one bezpieczne dla szkliwa i dziąseł. Szczoteczka oferuje kilka programów mycia (jeden z nich możesz spersonalizować), a wbudowany timer zadba o to, byś mył zęby 2 minuty, czyli tyle, ile zalecają dentyści, i na każdą ćwiartkę jamy ustnej poświęcił tyle samo czasu. Nie musisz też martwić się o czas pracy na baterii – szczoteczka jest w stanie działać nawet do 30 dni na jednym ładowaniu, a jej naładowanie do pełna zajmuje zaledwie 3 godziny. (przy myciu 2 razy dziennie po 2 minuty)

Warto także pamiętać o przestrzeniach międzyzębowych, w których często gromadzą się resztki jedzenia, i poświęcić im osobno uwagę podczas codziennej higienizacji. Przed umyciem zębów szczoteczką oczyść przestrzenie międzyzębowe za pomocą irygatora Ocelan W10, który dzięki dostępnym 5 programom ułatwia mycie trudno dostępnych miejsc, co zapobiega powstawaniu kamienia, rozwojowi bakterii oraz nawrotom próchnicy.

Jeśli do tego dołożysz regularne wizyty u dentysty (minimum raz w roku), będziesz mógł cieszyć się zdrowiem nie tylko jamy ustnej, lecz także całego organizmu.