Może Być Taniej – trwa akcja cashback na produkty marek Procter & Gamble

W ramach akcji cashback “Może Być Taniej” możemy uzyskać aż 100 zł zwrotu za zakup ulubionych produktów Procter & Gamble, w dowolnym sklepie na terenie Polski. Wystarczy tylko zarejestrować paragon i cieszyć się zwrotem gotówki na konto.

foto. naTemat

Jak to działa?

Jest to rozwiązanie, które pozwala na realne oszczędności i optymalizację domowego budżetu. Dzięki akcji “Może Być Taniej” niezbędne wydatki na produkty codziennego użytku mogą być o wiele mniejsze. Młode mamy z pewnością docenią promocję podczas zakupów pieluszek Pampers, a w każdym domu na pewno przyda się zapas kapsułek do prania Ariel, płynów do płukania Lenor, czy też środków do naczyń Fairy. Przy okazji zakupów w ramach akcji “Może Być Taniej”, panowie zaopatrzą się w nową maszynkę Gillette lub zestaw kosmetyków Old Spice, natomiast panie znajdą coś dla siebie w asortymencie marek takich jak: Always, Aussie, Pantene ProV, Herbal Essenses albo Gillette Venus. Promocja cashback to również świetna okazja do zakupu droższych artykułów, które posłużą nam przez długie lata, jak na przykład szczoteczka Oral-B.

Jak działa cashback Może Być Taniej?

Kupując produkty P&G* w czasie trwania promocji, czyli do dnia 30.11.2023 (lub do wyczerpania puli zwrotów) w dowolnym sklepie na terenie Polski (także on-line), można otrzymać nawet do 100 zł zwrotu na konto. Aby to zrobić, należy zarejestrować dowód zakupu** na stronie, klikając we właściwy baner, odpowiadający danemu progowi zwrotu. Zasady są proste:

- zakupy na kwotę min. 400 zł – zwrot 100 zł

- zakupy na kwotę min. 200 zł – zwrot 50 zł

- zakupy na kwotę min. 80 zł – zwrot 20 zł

- zakupy na kwotę min. 40 zł – zwrot 10 zł

Warto wspomnieć, że z każdego progu zwrotu można skorzystać raz, więc w sumie daje to możliwość do uzyskania aż 180 zł zwrotu.

Jak widać, naprawdę Może Być Taniej! Nie ma na co czekać, tylko ruszać do sklepów po swoje ulubione produkty i cieszyć się dodatkowym zwrotem gotówki!

Regulamin akcji Może Być Taniej wraz ze wszystkimi szczegółami znajduje się na stronie.

* Program zwrotu pieniędzy dotyczy niżej wymienionych marek: Pampers, Ariel, Fairy, Lenor, Lenor Unstoppables, Vizir, Ambi Pur, Oral-B, Blend-a-Med, Blend-a-Dent, Naturella, Discreet, Tampax, Always, Head&Shoulders, Pantene ProV, Herbal Essenses, Aussie, Gillette, Gillette Venus, Satin Care, Old Spice, Secret oraz Swiffer

** Dowód zakupu produktów może być użyty tylko jeden raz do otrzymania zwrotu gotówki i nie może być użyty jednocześnie do innej akcji promocyjnej. Uwaga! Wszystkie zakupione produkty muszą znajdować się na jednym dowodzie zakupu. Data zakupu powinna być zgodna z czasem trwania promocji. Z każdego progu zwrotu można skorzystać tylko jeden raz.