Gorączka, ból gardła, uczucie rozbicia czy silny ból brzucha lub inne nagłe pogorszenie stanu zdrowia. Choroba nie wybiera i dopaść cię może także w święta, które w tym roku trwają od niedzieli do wtorku. Przychodnie POZ są wtedy zamknięte i twój lekarz rodzinny cię nie przyjmie. Gdzie szukać więc pomocy medycznej w święta, ale też w weekend czy w nocy? Czy będąc w innym mieście u rodziny, możesz skorzystać z wizyty na NFZ?

Jeżeli zachorujesz w święta, to możesz skorzystać z tzw. wieczorynki. Poważniejszymi przypadkami zajmą się na SOR. Karol Makurat/REPORTER/ East News

Prawo Murphy'ego działa niestety także w święta i jeżeli masz zachorować, to często dzieje się to właśnie wtedy, gdy gabinety i przychodnie POZ są nieczynne. W tym roku to aż cztery dni w okresie świąt oraz trzy w okresie Sylwestra.

Nie jest jednak tak, że w razie nagłej choroby lub pogorszenia stanu zdrowia nie masz się gdzie udać po poradę lekarską.

W święta, w nocy oraz w weekendy po pomoc medyczną możesz udać się do dowolnego punktu, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Punkty te popularnie nazywane są "wieczorynką" lub NOL-ami.

Co ważne, nie ma wówczas znaczenia miejsce twojego zamieszkania i to, że choroba postanowiła dopaść cię na drugim końcu Polski, gdzie przyjechałeś do rodziny w odwiedziny.

W ramach "wieczorynki" pomoc jest realizowana poza godzinami pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W dni powszednie są to więc godziny od 18:00 do 8:00 dnia następnego. W dni wolne od pracy, czyli w weekendy i święta z "wieczorynki" możesz korzystać całodobowo.

Na miejscu przyjmie cię lekarz rodzinny lub lekarz internista.

Kiedy udać się do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne od pracy i w święta możesz skorzystać, gdy:

nagle zachorujesz

nagle pogorszy się twój stan zdrowia, ale nie masz objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia

zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

obawiasz, że czekanie na otwarcie twojej przychodni sprawi, że twój stan zdrowia bardzo się pogorszy.

Wizyty te są bezpłatne i bez konieczności skierowania.

Mapę punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdziesz na stronie: pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna lub tu wyszukasz placówki.

Nie traktuj jednak "wieczorynki" jako miejsca, gdzie w weekend, szybciej niż w tygodniu, lub w bardziej dostępnych dla ciebie godzinach, dostaniesz się do lekarza na NFZ, aby np. skonsultować niepokojące cię od dłuższego czasu dolegliwości czy wyniki ostatnich badań.

NOL to miejsce, gdzie trafiają pacjenci z nagłymi zachorowaniami.

Dla kogo SOR-y i Izby przyjęć?

W sytuacji, gdy nie chodzi o infekcję czy ból brzucha, ale o nagłe zagrożenie zdrowia lub życia, pomocy w nocy, w weekendy i w święta szukać powinieneś na izbie przyjęć lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w szpitalu.

W takich przypadkach zostaniesz przyjęty bez skierowania. Lekarze tam dyżurujący mogą skierować cię wyłącznie na badania i konsultacje bezpośrednio związane z powodem twojego zgłoszenia.

Pamiętaj, że w przypadku SOR i izby przyjęć o kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz stan zdrowia. Ocenia go personel medyczny podczas tzw. triażu. Triaż pozwala ocenić to, jak pilnie wymagasz udzielenia pomocy medycznej. Może się więc okazać, że ze skręconą kostką poczekasz kilka godzin, bo w pierwszej kolejności przyjmowani będą pacjenci, np. z zawałem serca, utratą przytomności, z ranami do szycia czy po wypadkach drogowych.

Pamiętaj też, by na SOR czy izbę przyjęć nie zgłaszać się np. z objawami infekcji, bo tym zajmie się lekarz w ramach "wieczorynki".

Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej; udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Gdy rozboli ząb?

Kolejny czarny scenariusz, który niejednokrotnie może zdarzyć się w święta to nagły ból zęba. Również wtedy nie zostaniesz bez pomocy lub licząc wyłącznie na dyżur prywatnego gabinetu. W razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem możesz skorzystać z dyżuru stomatologicznego na NFZ.

Placówki udzielają pomocy doraźnej:

w dni powszednie od 19:00 do 7:00 dnia następnego

w soboty, niedziele i dni wolne od pracy całodobowo.

Mapę placówek świadczących doraźną pomoc dentystyczną znajdziesz na stronie: pacjent.gov.pl/dorazna-pomoc-dentystyczna.

Nagłe wezwanie

W sytuacjach, gdy dojdzie do bezpośredniego nagłego zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod numer 112 lub 999 i wezwij zespół ratownictwa medycznego.

Zespoły te udzielają pomocy osobom, które wymagają natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych. Pomocy mogą udzielić na miejscu wezwania lub w razie konieczności przewożą pacjenta na SOR.

Jeżeli sam znajdziesz się w sytuacji, która wymaga udzielenia komuś pierwszej pomocy, np. w oczekiwaniu na wezwaną karetkę, możesz skorzystać z aplikacji mobilnej mojeIKP.

Znajdziesz w niej przewodnik, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. To praktyczne wsparcie w nagłych sytuacjach, kiedy trzeba szybko i skutecznie zareagować.

Z tego rozwiązania skorzystasz bez logowania się. Wystarczy zainstalować aplikację na telefonie.