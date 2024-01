Genów nie oszukasz! Mogą być jednak wskazówką, jaki sport będzie odpowiedni dla ciebie

Beata Pieniążek-Osińska

M ożesz ćwiczyć tyle samo, co kolega z siłowni, ale twoja lub jego sylwetka szybciej zbliży się do ideału. Możesz nie być tak szybki w biegach na krótkich dystansach, ale mieć świetną wytrzymałość w maratonach. Zdolności aerobowe, budowa ciała, siła mięśni, wytrzymałość czy szybkość – te wszystkie cechy mogą zależeć od twoich genów. Może to być wskazówka, jakie aktywności sportowe będą dla ciebie najlepsze.