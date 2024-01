Co zrobić, aby nakłady na zdrowie i dostęp do świadczeń rosły? Przedsiębiorcy mają kilka pomysłów

Beata Pieniążek-Osińska

F inansowanie ochrony zdrowia wymaga zmiany, aby było stabilne i realnie rosło. To pozwoliłoby zwiększyć dostęp do świadczeń, czego przede wszystkim oczekują Polacy. Obecna ustawa o 7 proc. PKB opiera się o wskaźniki sprzed dwóch lat i przez to realny wzrost nakładów jest niższy. Oprócz zmiany na wskaźniki z roku bieżącego Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje teżinne rozwiązanie.