Mróz nie odpuszcza. Uważaj na odmrożenia! Jak ich uniknąć, a jak leczyć?

Beata Pieniążek-Osińska

Niskie temperatury towarzyszą nam od wielu dni. Jeśli jesteśmy długotrwale wystawieni na chłód, a nasze dłonie robią się czerwone i po prostu bolą, lepiej nie lekceważyć tych symptomów. To mogą być bowiem pierwsze objawy odmrożenia. Najbardziej narażone na odmrożenia są palce rąk i stóp, nos oraz małżowiny uszne – ostrzega dr n. med. Agnieszka Kardynał, dermatolog. Gdy naczynia krwionośne pod wpływem zimna obkurczają się, tkanki narażone są na niedotlenienie. Jak ostrzega ekspertka, w skrajnych przypadkach może dojść do amputacji. Co zrobić, aby uniknąć odmrożeń, a co gdy już do nich dojdzie?