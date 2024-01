F erie zimowe pod Tatrami w pełni, co widać m.in. na stokach narciarskich. Jak co roku, tak duża liczba gości przekłada się na ilość pracy Szpitala Powiatowego im dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. To dopiero początek ferii, ale liczba narciarzy ze złamaniami trafiających na zakopiański SOR sięga kilkudziesięciu osób dziennie. Do tego w tym roku dochodzi sporo dzieci z infekcjami RSV.





W zakopiańskim szpitalu "ruszyły ferie". Po kilkudziesięciu narciarzy z urazami i dzieci z RSV

Beata Pieniążek-Osińska

Ferie zimowe pod Tatrami w pełni, co widać m.in. na stokach narciarskich. Jak co roku, tak duża liczba gości przekłada się na ilość pracy Szpitala Powiatowego im dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. To dopiero początek ferii, ale liczba narciarzy ze złamaniami trafiających na zakopiański SOR sięga kilkudziesięciu osób dziennie. Do tego w tym roku dochodzi sporo dzieci z infekcjami RSV.