O tym, jak wygląda życie z chorobą i co zrobić, aby było to łatwiejsze? Jak choroba wpływa na związek? Jak łączyć chorobę przewlekłą z pracą? - o tym, możesz dowiedzieć się w sobotę 10 lutego na konferencji "O chorowaniu po ludzku" .

"O chorowaniu po ludzku", czyli konferencja dla pacjentów. caiaimage/ East News

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Każdy z nas był, jest lub będzie pacjentem, albo ma osobę chorą wśród najbliższych.

Choroba nie dość, że obciąża fizycznie, to powoduje też ogromny stres. Wpływa na relacje w związku, ale często też na życie zawodowe.

W przededniu Światowego Dnia Chorego, w którym zwraca się uwagę na potrzeby wszystkich chorych i podkreśla konieczność zapewnienia im jak najlepszej opieki, Fundacja Ludzie i Medycyna organizuje już po raz drugi konferencję "O chorowaniu po ludzku".

Konferencja skierowana jest do wszystkich, którzy mierzą się z różnymi chorobami przewlekłymi. Odbędzie się 10 lutego 2024 roku.

Zaplanowana jest w formule on-line tak, aby każdy chętny mógł wziąć w niej udział. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Autentyczne opowieści

12 mówców, 4 moduły tematyczne, rzetelna wiedza, a także warsztaty - wszystko to, aby wspomóc osoby z chorobami przewlekłymi, ich rodziny i opiekunów.

Uczestnicy konferencji otrzymają od lekarzy, psychologów, badaczy oraz osób mierzących się z chorobami przewlekłymi porządną porcję wiedzy, którą będą mogli wykorzystać w praktyce i poprawić jakość swojego życia.

Poruszone zostaną tematy kluczowe dla osób chorych i ich bliskich, a jednocześnie tematy, o których nie zawsze się mówi w kontekście choroby.

W ramach konferencji zaplanowano cztery moduły tematyczne:

Choroba przewlekła a związek, czyli jak choroba przewlekła wpływa na relacje i jak sobie z tym radzić?

Prawa Pacjenta. Twoje prawa i możliwości w procesie leczenia.

Poszukiwanie informacji o chorobie w Internecie. Jak nie zagubić się w morzu dezinformacji?

Choroba przewlekła a praca. Jakie wyzwania stoją przed Wami w życiu zawodowym i jak sobie z nimi radzić?

Konferencja Fundacji Ludzie i Medycyna to wydarzenie, które ma na celu pomóc pacjentom z chorobami przewlekłymi.

Jak podkreśla Joanna Twardak, liderka projektu Oswoić Chorobę, wiedza teoretyczna jest ważna, ale prawdziwa siła tkwi w autentycznych opowieściach osób dotkniętych chorobą.

– Prelegentami będą zarówno pacjenci – eksperci przez doświadczenie oraz specjaliści w danych dziedzinach. Podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc zrozumieć, jak skutecznie zarządzać zdrowiem w codziennym życiu. Zaprosiliśmy wyjątkowych gości m.in. Jakuba Kosikowskiego – rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej, Łukasza Krasonia - Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Agnieszkę Matan – pacjentkę i stand-uperkę, Katarzynę Lipkę – analityczkę z Fundacji "Przeciwdziałamy Dezinformacji" – zapowiada Joanna Twardak.

Ideą konferencji jest oddanie głosu osobom, które mają największą styczność z tematyką chorowania - pacjentom i pacjentkom, którzy doświadczają chorób przewlekłych i osobom, które im towarzyszą.

– Chcemy zachęcać jak najwięcej osób chorujących do tego, aby opowiadały o swoich doświadczeniach. Dzięki temu nie tylko bezpośrednio pomagają osobom mającym podobne doświadczenia, ale też normalizują temat chorowania. Co więcej, nie tyle chorowania, co życia z chorobą, a czasem pomimo niej – mówi Alicja Sekret, Liderka projektu Pacjenci Pacjentom, Liderka konferencji.

Dlatego większość prelegentów to osoby z chorobami przewlekłymi, które pomimo obciążeń prowadzą aktywne życie.

Całe wydarzenie będzie tłumaczone na język migowy.

Program wydarzenia i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie organizatora: ludzieimedycyna.pl/konferencja-2024