Ile kroków powinieneś robić dziennie? Czy 10 tysięcy kroków to nadal aktualne zalecenie?

Ile kroków dziennie robić, aby utrzymać odpowiednią aktywność fizyczną? Jak długie spacery najlepiej wpłyną na twoje serce, układ oddechowy, mięśnie i kości? Czy wystarczy już 4 tysiące kroków dziennie, czy ma to być słynne 10 tysięcy kroków?

Ile kroków robić dziennie, aby było to z korzyścią dla zdrowia? Bartlomiej Magierowski/ East News

Dzień jest coraz dłuższy, a pogoda i coraz wyższe temperatury coraz bardziej sprzyjają spacerom. Tylko ile tych kroków robić dziennie?

Lekarze klinicyści i naukowcy próbują od dawna określić minimalną liczbę kroków, jaka jest korzystna dla zdrowia. Ne jest to jednak proste zadanie, a co jakiś czas ukazują się nowe wytyczne.

Lekarz Bartosz Fiałek postanowił poruszyć ten temat na swoim profilu na platformie X.

A więc, jaka liczba kroków jest najkorzystniejsza dla zdrowia?

Jak przypomina Bartosz Fiałek, "już w 1965 roku japońscy badacze opublikowali pracę (której wnioski pokutują notabene w przestrzeni publicznej do dzisiaj), sugerującą, iż to wykonanie 10 tysięcy kroków w ciągu doby istotnie zmniejsza ryzyko rozwoju chorób serca". Na przestrzeni ostatnich lat ukazało się jednak kilka nowych prac naukowych, które wykazały pozytywne efekty dla zdrowia zarówno w przypadku mniejszej, jak i większej liczby kroków.

Jest więc dobra wiadomość dla tych, którym 10 tysięcy wydaje się zbyt dużym wysiłkiem, ale też dla tych, którzy kochają spacery.

Oto wytyczne:

Robienie zaledwie 2500 kroków w ciągu doby już daje pozytywne efekty i zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego (w przypadku następnych 500 kroków to ryzyko spada o kolejne 7 proc.).

Z kolei wykonanie ok. 4000 kroków w ciągu doby pozwala na zmniejszenie ryzyka wczesnego zgonu z jakiejkolwiek przyczyny.

6000 kroków na dobę prowadzi do zmniejszenia ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2, szczególnie w populacji starszych kobiet, a 6500 kroków w ciągu doby przełoży się na zmniejszenie wartości ciśnienia tętniczego krwi.

Pokonanie 8000 kroków w ciągu doby zmniejsza ryzyko wystąpienia otyłości, bezdechu sennego oraz depresji.

Poziom 9800 kroków w ciągu doby prowadzi do zmniejszenia ryzyko rozwoju demencji o 50 proc.

Wykonanie 10 500 kroków w ciągu doby pozwala zmniejszyć ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego o 77 proc. w porównaniu do robienia 2500 kroków w ciągu doby.

Zrobienie 11 000 kroków w ciągu doby zmniejsza ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, otyłości, bezdechu sennego oraz depresji o 25-50 proc. w porównaniu do wykonania 6000 kroków w ciągu doby.

Przy 11 500 krokach w ciągu doby ryzyko wczesnego zgonu z jakiejkolwiek przyczyny maleje o 67 proc. w porównaniu do zrobienia 4000 kroków w ciągu doby.

Lekarz daje na koniec jedną prostą radę, co należy robić dla swojego zdrowia.

"Co należy robić dla zdrowia? Spacerować! (dodam, że w jednym z badań, chyba z Uniwersytetu Stanforda, wykazano, iż spacer istotnie zwiększa produktywność i pobudza kreatywne myślenie)". Miłych spacerów." - wskazuje jasno lekarz.

Słynne 4 tys. kroków

Polski kardiolog, prof. Maciej Banach z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest głównym autorem analizy opublikowanej kilka miesięcy temu w "European Journal of Preventive Cardiology", która wskazuje, że, wykonanie zaledwie 4 tysięcy kroków dziennie wiąże się z niższym ryzykiem śmierci.

Prof. Banach w ubiegłym tygodniu podczas Forum Organizacji Pacjentów podkreślał, że regularne codzienne ćwiczenia w Polsce deklaruje 30-40 proc. Polaków, ale faktycznie wykonuje jakąś aktywność zaledwie 8 proc. osób.

Co jest ważne w wysiłku?

– Nie jest ważne, od jakiego poziomu zaczniecie. Może to być 3 tysiące kroków, 4 tysiące kroków. Nieważne, jaki to będzie rodzaj wysiłku. Jeżeli lubicie tańczyć, to tańczcie. Jeżeli lubicie chodzić, chodźcie. Jeżeli lubicie jeździć na rowerze, biegać - róbcie to. Ważne jest, abyście robili to regularnie i starali się codziennie być lepsi – radzi prof. Maciej Banach.

Jak dodaje, niezależnie w jakim wieku zaczniesz, regularny wysiłek fizyczny przedłuży ci życie.