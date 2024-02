Sanofi uruchamia globalny program dla pracowników dotkniętych nowotworami

„Cancer & Work: Acting Together” to nowy, globalny program Sanofi wspierający potrzeby pracowników dotkniętych rakiem lub inną poważną chorobą. Program zapewnia pełne wynagrodzenie przez 12 miesięcy, elastyczne godziny pracy, a także wsparcie społeczne i psychologiczne, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

Osoby, u których zdiagnozowano raka, często zastanawiają się co będzie dalej z ich karierą zawodową. Spośród wszystkich chorób przewlekłych, nowotwory są najczęstszą przyczyną utraty pracy. Ryzyko utraty pracy w Uni Europejskiej wzrasta 1,4-krotnie po zdiagnozowaniu nowotworu. Ze wszystkich zachorowań na raka w Polsce blisko połowa dotyczy osób w wieku produkcyjnym. To właśnie im najczęściej zależy na dalszej pracy lub szybkim powrocie do pracy po chorobie, o ile stan zdrowia na to pozwala.

Dlatego Sanofi wprowadza dodatkowe rozwiązania, które ułatwią pracownikom zmagającym się z rakiem lub inną poważna chorobą pokrycie wydatków pozamedycznych. Ponadto pracownicy, których bliscy cierpią na poważną chorobę, będą uprawnieni do bezpłatnego urlopu opiekuńczego, który umożliwi im wykonywanie obowiązków opiekuńczych nad bliskim członkiem rodziny. Program „Cancer & Work: Acting Together” obejmuje wszystkich pracowników Sanofi na świecie, bez względu na zajmowane stanowisko.

To niezwykle ważne, że Sanofi uruchamia tak kompleksowy program wsparcia dla pracowników dotkniętych chorobą nowotworową, i że nasi pracownicy w Polsce będą mogli z tego programu skorzystać, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Jest to kolejna nasza inicjatywa, mająca na celu kształtowanie takiego środowiska pracy, aby każdy z pracowników czuł się zaopiekowany, także w tych najtrudniejszych momentach życia – podkreśla Barbara Duniec, People & Culture Head Poland, Total Wellbeing Lead Central & South Europe w Sanofi.

Dodatkowo program został zaprojektowany w taki sposób, aby lepiej przygotować menedżerów do wsparcia członków ich zespołu dotkniętych przez raka. Menedżerowie otrzymają niezbędną wiedzę oraz narzędzia, aby wesprzeć swoich pracowników w najtrudniejszym okresie życia spowodowanym poważną chorobą oraz w procesie powrotu do aktywności zawodowej.

Oprócz wsparcia finansowego oraz elastycznego czasu pracy, pracownicy, chorujący na raka i inne poważne choroby, będą mogli także liczyć na wsparcie wolontariuszy. Jest to zespół przeszkolonych współpracowników-ochotników, którzy pomogą im przejść drogę od wstępnej diagnozy, przez proces leczenia, aż do powrotu do pracy. Pracownicy będą mieli także dostęp do zewnętrznego wsparcia psychologicznego we wszystkich krajach 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Program „Cancer & Work: Acting Together” to ważny element ambitnej strategii DE&I (Diversity, Equity & Inclusion) Sanofi, opartej na trzech kluczowych filarach: różnorodności, równości i inkluzywności.