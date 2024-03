Konferencja z Jerzym Ziębą pod znakiem zapytania. Gliwiczanie mówią "NIE"

Beata Pieniążek-Osińska

G liwiczanie mają dość i nie chcą by ich miasto było kojarzone ze szkodliwą pseudonauką. Wystosowali petycję o odwołanie zaplanowanej na kwiecień konferencji „Czego ci lekarz nie powie”. Apeluje o to także prezes Śląskiej Izby Lekarskiej. Ma to być już drugie takie spotkanie w PreZero Arenie Gliwice z udziałem m.in. Jerzego Zięby. Poprzednie odbyło się w listopadzie 2023 r.