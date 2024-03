Czy po zawale serca wciąż można być aktywnym? Można, a nawet trzeba

Choroby układu krążenia są na niechlubnym pierwszym miejscu przyczyn zgonów Polaków. Co roku 80 tysięcy osób w Polsce przechodzi zawał serca. I co potem? Ryzyko kolejnego jest ogromne, a żeby je zmniejszyć niezbędna jest rehabilitacja kardiologiczna. Bo po zawale nie tylko można, ale trzeba się ruszać.

Ruch, zdrowa dieta, wsparcie psychologiczne oraz leki - to filary skutecznej rehabilitacji kardiologicznej. Lehtikuva Oy/ East News

Choroby układu krążenia wyprzedzają choroby nowotworowe w przypadku liczby zgonów, a świadomość społeczeństwa na temat prewencji chorób sercowo-naczyniowych jest bardzo mała.

Pacjenci po zawale nie przestrzegają zaleceń lekarskich, nie mają motywacji do ćwiczeń i zmiany stylu życia. Często niezbędna okazuje się profesjonalna pomoc psychologiczna, która pomaga w uświadomieniu powagi problemu.

Aby zwiększyć świadomość o rehabilitacji kardiologicznej i kardioprotekcji, eksperci zdecydowali się na utworzenie "Ścieżki Pacjenta" i IV filarów skutecznej kardioprotekcji i rehabilitacji kardiologicznej w ramach kampanii "Akcja Kardioprotekcja".

Ilu pacjentów korzysta z rehabilitacji kardiologicznej?

Rehabilitacja kardiologiczna przynosi wiele korzyści zdrowotnych, jednak wciąż nie jest ona dostępna dla wszystkich pacjentów po przebytych incydentach sercowo-naczyniowych.

Kompleksową rehabilitację kardiologiczną przechodzi jedynie 25 proc. pacjentów, a jedną z przyczyn jest brak świadomości, że rehabilitacja kardiologiczna to konieczność, która powinna rozpocząć się jak najszybciej u pacjentów z przebytymi incydentami sercowo-naczyniowymi.

Jak podkreśla prof. Ryszard Piotrowicz, ekspert kampanii społecznej "Akcja Kardioprotekcja" "bardzo ważne jest, aby nie zwlekać z decyzją i traktować rehabilitację jako dalszy etap leczenia po incydencie sercowo-naczyniowym".

Alternatywną drogą jest zakwalifikowanie pacjenta do programu KOS-zawał. Pacjenci włączeni do tego programu mają łatwiejszy dostęp do specjalistów.

Niestety według prof. Piotra Jankowskiego "(…)zdarza się, że lekarz chciałby skierować pacjenta do programu rehabilitacji, ale pacjent nie jest do tego przekonany".

Skąd takie nastawienie u pacjenta? Przyczyną najczęściej jest dezinformacja.

Dlatego eksperci na stronie www.kardioprotekcja.pl przygotowali dla pacjentów przewodnik po rehabilitacji kardiologicznej - "Ścieżkę Pacjenta".

KardioRehab, czyli filary skutecznej rehabilitacji kardiologicznej

Eksperci kampanii opracowali rekomendacje w postaci czterech filarów skutecznej kardioprotekcji i rehabilitacji kardiologicznej.

Każdy z filarów jest tak samo ważny, a razem tworzą kompleksową strategię dla zdrowia serca.

Regularna aktywność fizyczna

Pierwszym z filarów jest regularna aktywność fizyczna, która powinna być realizowana prewencyjnie, ale i w skutecznej rehabilitacji kardiologicznej wśród pacjentów po przebytych incydentach sercowo-naczyniowych.

– Trening fizyczny powinien być dopasowany indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie przeprowadzonych prób wysiłkowych i zgodnie z ustaleniami z lekarzem prowadzącym. Może być to trening wytrzymałościowy np. nordic walking, trening oddechowy wspierany przez urządzenia do treningu mięśni oddechowych lub trening oporowy i rozciągający, do którego są wykorzystywane ciężarki oraz taśmy – wyjaśnia Dominika Rosińska, fizjoterapeutka i ambasadorka kampanii.

Zbilansowana dieta, wsparcie psychologiczne i leki

Kolejnym filarem jest zdrowa, zbilansowana dieta.

– Najbardziej zalecanym modelem żywienia w prewencji chorób sercowo-naczyniowych jest dieta śródziemnomorska oparta na produktach pochodzenia roślinnego – wskazuje Klaudia Wiśniewska, dietetyczka kliniczna, ekspertka kampanii i autorka przepisów udostępnianych pacjentom.

Należy również pamiętać o wsparciu psychologicznym.

– Współpraca ze specjalistą i oswajanie pacjenta z sytuacją, w której jest po incydencie sercowym to realna pomoc w zmianie stylu życia, zarządzaniu stresem i emocjami – podkreśla psycholog dr Adrianna Sobol, ambasadorka kampanii.

Z kolei prof. Piotr Jankowski zwraca uwagę na IV filar, czyli interwencję farmakologiczną.

– W prewencji wtórnej - zgodnie z zaleceniami lekarza - warto przyjmować kwas acetylosalicylowy, który po zawale serca zmniejsza ryzyko zgonu o 12 proc. i wydłuża życie. Problem pojawia się jednak, gdy pacjenci nie przyjmują leków regularnie, a z badań wynika, że wśród osób, która przyjmują farmakoterapię, aż 34 proc. osób nie stosuje leków regularnie, zmniejszając tym samym efektywność terapii – podkreśla prod. Jankowski.

Na stronie internetowej kampanii www.kardioprotekcja.pl w zakładce KardioRehab znajduje się pakiet dostępnych dla wszystkich przepisów i ćwiczeń przygotowanych we współpracy z ambasadorami kampanii.

Jak samodzielnie dbać o serce?

Eksperci kampanii zachęcają do wykonania KardioTest ,który pozwala sprawdzić stan swojego serca. Każda osoba po ukończeniu KardioTestu otrzymuje spersonalizowane zalecenia jak wdrożyć działania kardioprotekcyjne i rehabilitację kardiologiczną.