Ważyłeś kiedyś filtr do swojego dzbanka? Oto dlaczego powinieneś 

Czy kupując dzbanek do filtrowania wody, przeanalizowaliście dokładnie wszystkie jego parametry? Jeśli właśnie zastanawiacie się, co właściwie można tu analizować, koniecznie przyjrzyjcie się samym filtrom, najlepiej je zważcie.

Okazuje się, że nie wszystkie wkłady są sobie równe. Gramatury wsadów filtrujących mogą się miedzy sobą zdecydowanie różnić i tym samym wpływać na jakość i wydajność procesu filtrowania. Zanim jednak przejdziemy do ważenia, sprawdźmy, co tak naprawdę kryje się w filtrach do wody.

Co znajduje się w filtrze do wody?

Gdybyście mieli ochotę pobawić się w małego eksperymentatora i przekroili plastikową obudowę, z wnętrza wysypałyby się drobne, ciemne granulki. Jest to mieszanka, standardowo złożona z dwóch elementów: węgla aktywnego oraz żywicy jonowymiennej. Każdy z tych komponentów ma swoje zadanie.

Węgiel aktywny, który dodatkowo może być impregnowany srebrem jest składnikiem kluczowym. To właśnie on ma za zadanie usunąć z wody niepożądane substancje chemiczne, takie jak chlor, pestycydy czy detergenty.

Żywica jonowymienna to substancja, która pomaga pozbyć się metali ciężkich, które potencjalnie również mogą znajdować się w wodzie z kranu. Do tej kategorii zaliczamy, na przykład, ołów, cynk czy miedź. Proces, w ramach którego następuje oczyszczanie, ale i zmiękczanie wody nazywany jest wymianą jonową.

Więcej mieszanki, to lepszy filtr?

Większa ilość mieszanki filtrującej przekłada się na większą efektywność filra - to fakt. Problem w tym, że na rynku znajdziemy tylko jednego producenta, który podaje gramaturę swojej mieszanki. Jest to Wessper, firma z siedzibą w Rzezawie w województwie małopolskim, która od lat specjalizuje się w produkcji filtrów oraz dzbanków najwyższej jakości.

Ile powinien ważyć filtr do wody?

W swojej ofercie Wessper ma dwa rodzaje filtrów typu STANDARD – Aquamax i Aquaclassic.

Filtr Aquamax to filtr, który kształtem przypomina sześcian. We wnętrzu każdego filtra tego typu znajdziemy aż 95 gramów mieszanki filtrującej. To wystarczająca ilość, aby przygotować do spożycia aż 200 litrów wody na przestrzeni jednego miesiąca.

Filtr Aquaclassic ma z kolei podłużny kształt i zawartość mieszanki na poziomie 77 gramów.. Taka zawartość wsadu pozwala na działanie przez cały miesiąc. W tym czasie można efektywnie przefiltrować 150 litrów wody.

Poza standardowymi, marka Wessper ma w swojej ofercie całą gamę filtrów, nadających wodzie określone właściwości.