Narzekasz na wygląd skóry i włosów? Uprawiaj więcej seksu

Jest nie tylko źródłem przyjemności, ale też wpływa korzystnie na zdrowie. Większość z nas (90 proc.) przyznaje, że zdaje sobie sprawę z jego znaczenia w naszym życiu. Żeby jednak w pełni cieszyć się z dobrodziejstw z niego płynących, należy zadbać o to, żeby był on bezpieczny. Zdrowy seks, czyli jaki?

To nie tylko źródło przyjemności, ale też zdrowia. caiaimage/ East News

Seks jest niezbędny dla utrzymania dobrego samopoczucia. Jest nie tylko źródłem przyjemności, ale też wpływa korzystnie na zdrowie – pomaga m.in. uwolnić stres, obniżyć ciśnienie i wzmocnić układ krążenia.

Jak wynika z "Narodowego Raportu o Seksualności 2024", przygotowanego na zlecenie EasyToys, aż 90 proc. Polaków zdaje sobie sprawę ze znaczenia dobrego seksu w życiu codziennym. Żeby jednak w pełni cieszyć się z dobrodziejstw z niego płynących, należy zadbać o to, żeby był on bezpieczny.

Coraz częściej mówi się o dobrostanie seksualnym i nie powinno to dziwić. Seks jest czymś, co było z nami od zawsze, dlatego dyskusja na jego temat powinna być otarta, szeroka i kompleksowa.

– Rozwój seksualny trwa całe życie. Seksualność nie sprowadza się tylko do popędu płciowego, ale również do akceptacji własnego ciała i tożsamości seksualnej, do oceny siebie pod względem atrakcyjności, do zrozumienia tego, co dzieje się z moim ciałem oraz umiejętności stworzenia satysfakcjonującej relacji. Jak widać seksualność to obszerne pojęcie, dlatego tak ważne jest, aby o nią dbać – mówi Maja Kamińska, psycholog seksuolog.

Seks to zdrowie

Już dawno porzuciliśmy przeświadczenie o tym, że seks uprawia się wyłącznie w celach prokreacyjnych, jednak przekonanie o jego dobroczynnych aspektach wydaje się wciąż nie być powszechne.

Jak wynika z raportu 90 proc. Polaków podkreśla znaczenie dobrego seksu i określa go jako ważny lub bardzo ważny, jednak tylko 36 proc. ankietowanych wskazuje, że seks uprawia częściej niż raz w tygodniu, a 15 proc. – częściej niż raz w miesiącu.

Co dwudziesty ankietowany (5 proc.) przyznał, że w ogóle nie angażuje się w akty seksualne.

Delikatnie czy intensywnie?

Raport pokazał ponadto, że ankietowani preferują delikatny, spokojny stosunek (57 proc.), ale z jednym wyjątkiem – osoby w wieku 28-34 to jedyna grupa, która znacząco odwraca te statystyki – aż 64 proc. w tej grupie wiekowej woli bardziej intensywne doznania.

Maja Kamińska zachęca do tego, aby rozmawiać z partnerem o swoich potrzebach seksualnych, aby seks stał się jeszcze większą przyjemnością.

– Nie ma nic złego w tym, że powiemy osobie partnerskiej, jak lubimy być pieszczeni, dotykani, a może nawet zrobimy mapkę miejsc erogennych na ciele? Zachęcam do rozmawiania z osobą partnerską o tym, co lubimy w seksie i jak chcemy, żeby sprawiała nam przyjemność. Jeżeli w parze nauczymy się swoich ciał, to będziemy bliżej orgazmu – mówi psycholog seksuolog.

Dlaczego seks jest zdrowy?

Chcesz poznać zdrowotne zalety seksu? Oto one:

Poprawia wygląd skóry i włosów – podczas stosunku dochodzi do przyśpieszenia przepływu krwi i rozszerzenia naczyń krwionośnych, co sprzyja m.in. bardziej efektywnemu dostarczeniu tlenu do wszystkich komórek w organizmie. W rezultacie włosy stają się bardziej gładkie i błyszczące, a skóra promienna.

Ulepsza jakość snu – nie bez kozery większość, bo aż 81 proc. osób preferuje uprawiać seks wieczorem. Chwila uniesienia na zakończenie dnia ułatwia zasypianie, a to dlatego, że w czasie seksu produkowana jest oksytocyna , która nie tylko redukuje stres, ale też skutecznie wycisza organizm.

Wzmacnia serce i układ krążenia – seks aktywuje zwiększony przepływ krwi i tym samym wzmacnia krążenie. Ma to zbawienny wpływ na lepszą pracę narządów. Efekty są jeszcze lepsze, jeśli stosunek kończy się orgazmem.

Zwiększa odporność – regularne współżycie usprawnia działanie mechanizmów odpornościowych organizmu – osoby wstrzymujące się od seksu są bardziej podatne na działanie zarazków i wirusów.

Zdrowy (i bezpieczny) seks w praktyce

Żeby można było cieszyć się seksem w pełni, powinien być przede wszystkim bezpieczny. Co to oznacza? Jakie są najważniejsze zasady bezpiecznego seksu?