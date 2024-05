"Powiedz jej o tym". Temat zdrowia intymnego to nadal tabu, nawet między kobietami

Beata Pieniążek-Osińska

T emat zdrowia intymnego to nadal temat tabu. Rozmów o tym, aby pójść na badania profilaktyczne do ginekologa, unikają między sobą nawet przyjaciółki, siostry czy matka z córką. Jednocześnie większość twierdzi, że to właśnie rozmowa z bliskim może pomóc przezwyciężyć strach i przekonać do wykonania takich badań. "Powiedz jej o tym" - pod takim hasłem ruszyła właśnie 6. edycja kampanii "W kobiecym interesie".