Melasyl™ - mała cząsteczka, która dużo może

Przebarwienia już dawno nie są problemem tylko estetycznym. Przy 50% populacji na świecie której dotyczą (1), stanowią raczej globalne wyzwanie. Zaburzenia pigmentacyjne - posłoneczne, plamy starcze, ślady po trądziku czy melasma, mogą dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci czy typu skóry. Potrafią mieć znaczący wpływ na nasze samopoczucie i jakość życia.

Przebarwienia skóry – posłoneczne, plamy starcze, ślady po trądziku czy melasma, mogą dotknąć każdego Fot. Shutterstock

Przebarwienia - skąd się biorą i jakie są ich rodzaje

Przyczyny przebarwień podzielić można na trzy główne grupy. Najczęstsze są oczywiście przebarwienia posłoneczne i na ten fakt wyraźnie wskazują dane epidemiologiczne. Kolejne miejsce zajmują zmiany pozapalne, jak np. potrądzikowe, a to dlatego że trądzik stał się niestety chorobą powszechną, również w populacji osób dorosłych. Trzecia grupa to melasma, przebarwienia o bardziej złożonej etiologii, gdzie w grę wchodzi brak równowagi i zmiany hormonalne.

Jak podkreślają eksperci, warto wiedzieć, że grupa zmian pozapalnych to nie tylko przebarwienia potrądzikowe, ale również zmiany po innych stanach zapalnych, które wystąpiły na skórze, w tym np. zmiany wywołane przez zabiegi, podrażnienia po kosmetykach czy po reakcjach fototoksycznych.

Jeśli używaliśmy jakiejś substancji fototoksycznej, obecnej np. w kosmetyku, kuracji czy pożywieniu i mimo wszystko eksponowaliśmy skórę na promieniowanie słoneczne, czyli "zmieszaliśmy" to ze słońcem, nie obędzie się bez konsekwencji w postaci przebarwień. Samo w ogóle nadużywanie substancji aktywnych dających podrażnienie na skórze, będzie skutkowało przebarwieniami. Dr n. med. Agnieszka Bańka-Wrona specjalistka dermatolożka, lekarka medycyny estetycznej

Zmiany pigmentacyjne - nie tylko zmiany skórne

Coraz częściej słyszymy, że nie jest to problem wyłącznie skórny. Zmiany pigmentacyjne to bardzo ważny czynnik, warunkujący zachowanie ludzi. Często są zdeprymowani, wstydzą się swojej twarzy, ponieważ są obserwowani i krytykowani przez innych. Mówią, że czują się brudni, nieatrakcyjni. Przeprowadzone na przełomie 2022/2023 r. badania, które objęły 34 kraje świata pokazują, że to spory problem psychologiczny. Aż 22% osób z przebarwieniami czuje się mniej kochanych przez rodzinę, a 21% dyskryminowanych z ich powodu w pracy (1).

Mam wśród swoich pacjentów osoby, które mają tylko jedną plamę, ale to ich denerwuje, bo ludzie zwracają na to uwagę, potrafią powiedzieć np. kobiecie, że jest źle umalowana czy się rozmazała. To też spory problem u pacjentów z trądzikiem, oni są często niezadowoleni z efektów leczenia, bo zmiany trądzikowe zniknęły, ale pozostały przebarwienia. Więc nadal wstydzą się pokazywać ludziom, ale tym razem z innego powodu. Dr n. med. Agnieszka Bańka-Wrona specjalistka dermatolożka, lekarka medycyny estetycznej

Czy można uchronić skórę przed przebarwieniami?

Dermatolodzy podkreślają, że w kwestii ochrony skóry przed powstawaniem przebarwień wiele możemy zrobić sami. Najprościej nie dopuścić do zmiany posłonecznej - tu ważna jest fotoprotekcja. Ale mądra i odpowiednio stosowana.

Mądra ochrona skóry to po pierwsze stosowanie kremów z filtrem SFP50, po drugie reaplikacja tych kremów, co w praktyce oznacza, że nie możemy posmarować się raz i uznać, że to nam wystarczy na cały dzień. Zwłaszcza w dniu, w którym indeks UV jest wysoki. Zalecam ponowną aplikację co mniej więcej 2-4 godziny, bo taki jest okres ich pełnego działania na skórze. Druga sprawa, to stosowanie kosmetyków, które nie tylko hamują powstawanie przebarwień, ale również redukują te już istniejące. Dr n. med. Agnieszka Bańka-Wrona specjalistka dermatolożka, lekarka medycyny estetycznej

W przypadku zmian pozapalnych, eksperci do dwóch poprzednich punktów dodają jeszcze obserwację swojej skóry i jak najszybsze zgłaszanie się do dermatologa gdy zauważymy coś, co nas niepokoi. Tu istotną rolę odgrywa czas - chcemy przecież zahamować proces zapalny i powstawanie nowych zmian. Jest to ważne zwłaszcza u pacjentów z trądzikiem, gdzie niewłaściwie dobrane, stosowane na własną rękę preparaty doprowadzić mogą do uporczywych i długo utrzymujących się na skórze przebarwień. Melasma - to najtrudniejsza grupa dla dermatologów, ze względu na różną etiologię i fakt, że te przebarwienia są głęboko położone w skórze, z komponentą naczyniową. Zatem oprócz rekomendacji w postaci stosowania ochrony UV i specjalistycznych kosmetyków, mamy również leczenie i zabiegi dermatologiczne. Tutaj ciężko poradzić sobie samemu.

Zawsze podkreślam jak ważne jest jak najszybsze rozpoznanie, wczesne leczenie i odpowiednia pielęgnacja, która jest nieodłączną składową całej terapii. Jeśli połączymy te wszystkie elementy, to w wielu przypadkach możliwe jest całkowite „wyprowadzenie” pacjenta z tego problemu. Bo terapii i możliwości mamy naprawdę wiele. Dr n. med. Agnieszka Bańka-Wrona specjalistka dermatolożka, lekarka medycyny estetycznej

Melasyl™ - mała cząsteczka, która dużo może

Naprzeciw potrzebom optymalnej pielęgnacji skóry ze zmianami pigmentacyjnymi, wychodzą producenci specjalistycznych preparatów, którzy wraz z ekspertami pochylają się nad tym ważnym problemem. Jedną z marek nieustannie poszukujących nowych rozwiązań w dziedzinie dermatologii, jest dermokosmetyczny brand La Roche-Posay, który ogłosił właśnie przełomową innowację w dziedzinie walki z przebarwieniami.

Dzięki trwającym aż 18 lat badaniom, podczas których przetestowanych zostało 100 000 cząsteczek, marka opracowała unikalną molekułę o nazwie Melasyl™. Jej innowacyjny mechanizm polega na wychwytywaniu nadmiaru melaniny, zanim pozostawi ona ślady na skórze, dzięki czemu zatrzymuje prekursory melaniny na bardzo wczesnym etapie jej nadprodukcji.

Istotnym jest fakt, że nowy składnik działa na wszystkie rodzaje przebarwień, w tym uporczywe, utrwalone, również ciemne plamy. Wykazuje się skutecznością na wszystkich odcieniach skóry, ma również silne działanie zapobiegające nawrotom.

Dlaczego marka La Roche-Posay zdecydowała się poświęcić aż 18 lat badań akurat na temat walki z przebarwieniami?

Odpowiedź jest prosta - pacjenci byli zawsze w sercu naszych działań. A nowe możliwości, odkrycia naukowe pozwalają nam ulepszać ich życie, czynić postęp, aby nikt nie zmagał się z problemami często emocjonalnymi, których podłożem są zmiany na skórze. Prace nad dogłębnym poznaniem mechanizmów powstawania przebarwień rozpoczęliśmy tak naprawdę aż 35 lat temu. A 18 ostatnich lat pochylaliśmy się nad samą cząsteczką. Aleksandra Migda Dyrektorka ds. Naukowych i Legislacyjnych L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie

Molekuła Melasyl™ jest kluczowym składnikiem nowej gamy produktów La Roche-Posay - MELA B3, w skład której wchodzą: serum (Melasyl™ z 10% niacynamidem), żel oczyszczający, a także krem z filtrem SPF30.

Nowa cząsteczka została zaprezentowana polskiemu odbiorcy 8 maja 2024 r., w trakcie immersyjnego wydarzenia MELAVERSE. Podczas spotkania można było posłuchać ekspertów, którzy przybliżyli problematykę przebarwień skórnych i samej cząsteczki, a także eksplorować uniwersum stworzone z inspiracji przełomową molekułą.

Jak podkreśla Aleksandra Migda, to nie koniec przełomowych wdrożeń marki, ponieważ innowacyjność to DNA firmy, założonej przecież przez chemika. Firma inwestuje w rozwój, w przygotowywanie kolejnych unikalnych rozwiązań dla pacjentów, również we współpracy z wieloma start-upami.

Mamy sporo badań w zaawansowanym stadium, to oczywiście pozostaje tajemnicą, gdyż po ich dokonaniu wszystko patentujemy, a ponieważ to proces długotrwały, możemy się chwalić dopiero po jego zakończeniu. Mogę jedynie zdradzić, że idziemy w stronę biotechnologiczną, tematykę wokół mikrobiomu skóry, o którym wciąż mówi się za mało. W tym zakresie mamy już sporo przeprowadzonych badań i przebadanych składników. To wymaga czasu, ale nie spoczniemy, co rok chcemy być o krok dalej. Aleksandra Migda Dyrektorka ds. Naukowych i Legislacyjnych L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie

1.Badanie przeprowadzone przez La Roche-Posay na 48 tys. uczestników w wieku 18+, w 34 krajach w okresie grudzień 2022-luty 2023.