Twoje dziecko zmaga się z atopią? Już 6 maja ruszyła 9. edycja „Rodziny Lipikar”

Atopowe zapalenie skóry to coraz powszechniejszy problem, dotykający zarówno dzieci, jak i dorosłych. Statystyki są nieubłagane – w Polsce odsetek występowania AZS wśród dzieci wynosi 4,7–9,2%, a wśród osób dorosłych 0,9–1,4%. To problem, który dotyka nie tylko skóry, ale wpływa na całe życie rodzinne. W odpowiedzi na te potrzeby, La Roche-Posay kontynuuje swoją misję wsparcia osób dotkniętych tą chorobą, uruchamiając już 6 maja 9. edycję programu „Rodziny Lipikar”. Inicjatywa ta pomaga rodzinom radzić sobie z codziennymi wyzwaniami związanymi z AZS.

Atopowe zapalenie skóry - wyzwanie dla całej rodziny

Atopowe zapalenie skóry, znane również jako AZS, to przewlekła choroba skóry, która objawia się stanem zapalnym, suchością, świądem i często towarzyszącymi infekcjami. Jest to dermatoza, która może współwystępować z innymi chorobami alergicznymi, takimi jak astma czy alergia pokarmowa. AZS jest wynikiem skomplikowanej interakcji między genami a czynnikami środowiskowymi, które prowadzą do zaburzeń w funkcjonowaniu bariery skórnej i układu odpornościowego.

Choroba ta znacząco wpływa na jakość życia pacjentów i ich rodzin, powodując nie tylko dyskomfort fizyczny, ale i konsekwencje socjoekonomiczne2. Objawy atopii, takie jak nawracająca suchość skóry, swędzenie i drapanie, mogą znacząco wpłynąć na jakość życia całej rodziny. Nieprzerwane noce spędzone na łagodzeniu dyskomfortu dziecka oraz nieustanne zmartwienie rodziców o jego dobrostan mogą prowadzić do znacznego obniżenia jakości snu i codziennego funkcjonowania.

Dodatkowo, utrzymujące się objawy atopowe mogą generować stres i frustrację w rodzinie, co może wpływać na ogólny stan emocjonalny i relacje między jej członkami. W związku z tym, zarządzanie objawami atopii staje się istotnym wyzwaniem dla całej rodziny, wymagającym wsparcia i zrozumienia.

Marka La Roche-Posay, mając na uwadze potrzeby osób zmagających się z atopowym zapaleniem skóry, nie ustaje w dążeniu do poprawy jakości ich życia. W związku z tym uruchamia 9. edycję programu edukacyjnego „Rodziny Lipikar”.

Szczegóły programu „Rodziny Lipikar”

Do programu może przystąpić każda rodzina, w której przynajmniej jedno dziecko choruje na AZS i która spełni określone wymogiem regulaminu warunki. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik powinien wykonać zadania konkursowe i dokonać rejestracji w Konkursie. Zgłoszenia do 9. edycji programu ruszają 6 maja i przyjmowane będą do 6 czerwca 2024 roku. Szczegółowe informacje na temat programu i regulamin można znaleźć na oficjalnej stronie.

Inicjatywa ta, wykraczająca poza samą pielęgnację, oferując kompleksowe wsparcie. Aż 5 rodzin otrzyma roczny zapas dermokosmetyków Lipikar, a także roczną opiekę dermatologiczną. Spośród wszystkich zakwalifikowanych rodzin, grono jurorów wybierze jedną Rodzinę, która wyjedzie do Centrum Dermatologii Termalnej w La Roche-Posay we Francji na trzytygodniową kurację. Ponadto, wszystkie zgłoszone rodziny uzyskają dostęp do edukacyjnego e-booka z poradami dotyczącymi procesu leczenia i codziennego dbania o skórę, a także zaproszenie do grupy na Facebooku, gdzie rodziny dzielą się swoimi doświadczeniami i strategiami radzenia sobie z tą chorobą.

Radzenie sobie z atopowym zapaleniem skóry wymaga holistycznego podejścia, które wykracza poza standardowe metody leczenia. Jako dermatolog z wieloletnim doświadczeniem, widzę, jak kluczowe jest ustanowienie codziennej rutyny higienicznej i pielęgnacyjnej, która wspiera funkcję bariery skórnej i łagodzi objawy. Kluczowym elementem w codziennej opiece nad skórą z AZS jest stosowanie preparatów, które pomagają utrzymać skórę w dobrej kondycji, zmniejszają suchość i świąd. Ważne jest również stosowanie leczenia przeciwzapalnego, gdy jest to konieczne, oraz unikanie kontaktu z substancjami, które mogą pogorszyć stan skóry. Dzięki programowi „Rodziny Lipikar” rodziny dotknięte tą chorobą otrzymują nie tylko wsparcie medyczne, ale również psychologiczne i społeczne, co jest kluczowe dla budowania stabilnego środowiska sprzyjającego leczeniu, adaptacji i radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami związanymi z atopowym zapaleniem skóry - podkreśla prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska, patronka medyczna programu „Rodziny Lipikar”.

Misja programu „Rodziny Lipikar”

Zmiana jakości życia osób dotkniętych atopowym zapaleniem skóry – to cel, który przyświeca marce La Roche-Posay od samego początku istnienia programu „Rodziny Lipikar". Rozumiejąc, że osoby cierpiące na atopowe zapalenie skóry każdego dnia ze swoją chorobą zmagają się na poziomie fizycznym, ale też psychicznym, co roku już od 9 lat obejmuje wsparciem rodziny dotkniętych atopią.

