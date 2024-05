Odkryj siłę integracji ciała i umysłu! Pierwsza w Polsce konferencja Psychoterapii DMT/DMP

Już w dniach 25 i 26 maja, w Warszawie, z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które zrewolucjonizuje sposób postrzegania zdrowia psychicznego. Pierwsza w Polsce konferencja poświęcona Psychoterapii Tańcem i Ruchem (DMT/DMP) otwiera drzwi do niezwykłego obszaru, gdzie ciało i ruch stają się kluczem do terapeutycznej przemiany. Dwudniowe spotkanie z udziałem znakomitych ekspertów, będzie okazją do zgłębienia metody i poznania potencjałów w procesie uzdrawiania i rozwoju osobistego.

Fot. Unsplash.com / David Hofmann

Żyjemy szybko, intensywnie, z głową w telefonie, myśląc o pracy, natłoku obowiązków i coraz częściej odczuwamy przebodźcowanie - brzmi znajomo? To tylko kilka zagadnień, z którymi mierzy się coraz większa część społeczeństwa. Czy da się coś z tym zrobić?

Oczywiście, jednym z pomocnych rozwiązań może być psychoterapia tańcem i ruchem, która oferuje unikalne podejście do pracy nad zdrowiem psychicznym i emocjonalnym. Integruje ona ciało, umysł i emocje, a jej wpływ jest coraz bardziej doceniany przez terapeutów i pacjentów na całym świecie.

Psychoterapia DMT/DMP- co to takiego?

Psychoterapia tańcem i ruchem - w skrócie z języka angielskiego DMT - Dance Movement Therapy, jest również znana jako Dance Movement Psychotherapy (DMP). Jest to modalność terapeutyczna, w której integruje się pracę werbalną z praktyką ruchu, wykorzystując pracę z ciałem jako kluczowe narzędzie terapeutyczne.

Psychoterapia tańcem i ruchem łączy rozmowę z doświadczeniem ruchu, umożliwiając klientom eksplorację emocji, myśli i doświadczeń poprzez interakcję ciała z procesem werbalnym.

Opiera się ona na idei, że ciało i umysł są nierozłącznie związane, ruch i postawa ciała odzwierciedlają wewnętrzny stan człowieka, a zmiany w ruchu mogą prowadzić do zmian w psychice, wspomagając proces zdrowienia i rozwoju.

Jest to podejście, które przede wszystkim uwzględnia cielesną świadomość. To doznania z ciała są często pierwszym źródłem informacji o tym, co czujemy i jak doświadczamy siebie, także w relacjach z innymi.

To, jak nasze ciało reaguje na obecność drugiego człowieka, jest źródłem wiedzy o nas samych. To język ciała, jego kształt, jakości ruchowe wpływają na to, jak inicjujemy i doświadczamy bycia w relacjach. Pogłębianie świadomości o nas samych na wszystkich trzech poziomach (umysł, ciało, emocje) wspiera zachodzący w nas proces pogłębiania integralności, co ma wpływ na nasze wybory życiowe i poziom satysfakcji z życia.

Współczesne badania neurobiologiczne pokazują, że ciało i umysł są w stałej wzajemnej interakcji i ta perspektywa coraz częściej staje się tematem rozmów i konferencji wśród psychoterapeutów modalności werbalnych.

- Psychoterapia tańcem i ruchem pozwala nam dotrzeć do głęboko zakorzenionych emocji i doświadczeń, które czasem są trudne do wyrażenia słowami. Poprzez ciało i ruch możemy odkrywać i integrować różnorodne aspekty naszego doświadczenia życiowego, co przynosi wiele pozytywnych efektów, odczuwalnych na co dzień - wyjaśnia Ewelina Fura-Serdeczna.

- W Polsce ten nurt dopiero się rozwija i zaczyna być praktykowany. Organizowana konferencja jest owocem wielu rozmów i pytań, jak mówić o psychoterapii tańcem i ruchem i co ten nurt może wnieść do ochrony zdrowia psychicznego. Naszym głównym celem jest przybliżenie psychoterapii DMT środowisku psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychicznego i poza nim - dodaje Sonia Kuraś.

Pierwsza taka konferencja w Polsce

Konferencja zgromadzi ekspertów z różnych dziedzin, w tym psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, pedagogów i fizjoterapeutów oraz osoby zajmujące się związkami między ciałem a psychiką.

Pierwsza w Polsce Konferencja Psychoterapeutyczna DMT ma na celu przybliżyć w jaki sposób łączy się w praktyce ugruntowaną wiedzę z zakresu psychoterapii i psychologii z szeroko rozumianym ruchem: oddechem, gestem, postawą ciała, ruchem w przestrzeni. To ważne wydarzenie otwiera drogę do dalszej dyskusji i rozwoju Psychoterapii DMT/DMP w Polsce.

Wydarzenie podzielone jest na dwa dni - 25 maja w Warszawie odbędzie się część teoretyczna - wykłady oraz doświadczeniową - warsztaty. Poruszone zostaną takie tematy jak historia DMT, wybrane zagadnienia z języka ruchu w ujęciu Laban Bartenieff Movement System, relacja terapeutyczna, praca z akceptacją ciała, budowanie kontenera w pracy z przytłaczającymi doświadczeniami czy praca z pacjentem psychiatrycznym.

Nie zabraknie również paneli dyskusyjnych z udziałem specjalistów, którzy na co dzień rozwijają tę metodę terpeutyczną u nas w kraju. W gronie ekspertów konferencji są m.in. gościni specjalna prof. dr hab. Katarzyna Schier, Agnieszka Sokołowska, Ewelina Rechimbach, Małgorzata Wiśniewska, Ewelina Drzał, Hanna Strzałkowska, Anna Olejnik, Wioletta Gajowa, Marek Gajowy, Sonia Kuraś, Krystyna Ułamek.

Z kolei drugiego dnia, 26 maja, odbywać się będą warsztaty praktyczne, na których będzie można uwolnić i rozładować emocje w ruchu, poznać techniki improwizacji, doświadczyć uważnego spotkania ze sobą wokół ruchu i słowa czy rozpoznać energię kreatywności i jej ewentualne przeszkody.

Patronat merytoryczny nad konferencją objął Polski Instytut DMT.

Więcej informacji o konferencji, prelegentach oraz możliwość zakupu biletów: www.konferencjadmt.pl