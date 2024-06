Konferencja MedTech 4.0 – (r)ewolucja w medycynie i biznesie. Jak chatbot AI może odciążyć lekarzy?

W sobotę, 8 czerwca, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja MedTech 4.0 – (r)ewolucja w medycynie i biznesie. W trakcie wydarzenia dyskutowano m.in. o transformacji cyfrowej przedsiębiorstw medycznych i startupach medycznych, które zmieniają świat. Środowiska młodych naukowców i biznesu zgodziły się, że rozwiązania AI mogą zrewolucjonizować współczesną medycynę. Konferencja została objęta honorowym patronatem rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Partnerem Merytorycznym wydarzenia była firma Haleon, zaś Partnerem Technologicznym firma Nextrope i pOWLerAI.

Fot. materiały prasowe

To pierwsza edycja konferencji, w której uczestniczyło ponad 50 studentów. W wydarzeniu wzięli udział zarówno przedstawiciele akademiccy, jak i reprezentanci startupów medycznych oraz firm z branży consumer healthcare, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Konferencję oficjalnie otworzyła Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością SGH – prof. zw. dr hab. Małgorzata Bombol wraz z prof. dr hab. n. med. Mariuszem Gujskim, Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.

— „Mamy do czynienia z odwróconą socjalizacją, kiedy to dojrzałe i okrzepłe naukowo i biznesowo pokolenie łapczywie czerpie z energii młodości, chcemy i możemy się od Młodych wiele nauczyć. Fakt, że spotyka się młodość i dojrzałość, świat biznesu i świat nauki w jednym miejscu i zaczynamy mówić wspólnym głosem budzi we mnie wielkie nadzieje” — takimi słowami rozpoczęła wydarzenie Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością, prof. zw. dr hab. Małgorzata Bombol.

W ramach konferencji członkowie organizacji akademickiej „Blockchain Society” z SGH opowiedzieli o projekcie wirtualnej kliniki stomatologicznej, którą stworzyli w Robloxie, a także o chatbocie AI, który umawia na wizytę lekarską. Projekt został stworzony przez mgr inż. arch. Nadię Sajjad, przewodniczącą Organizacji Akademickiej Blockchain Society, mgr inż. arch. Łukasza Chaberkę i inż. Andrii Konstantinova, pod opieką naukową prof. zw. dr hab. Małgorzaty Bombol i dra Wojciecha Kurowskiego.

— „Nasz projekt to kontynuacja badań prowadzonych w Instytucie Zarządzania Wartością SGH. Stanowi bazę dla przyszłych rozwiązań w medycynie, które przyczynią się do przyspieszenia konsultacji medycznych, lepszego zbierania wywiadu lekarskiego oraz zwiększenia inkluzywności, dostępności i personalizacji opieki zdrowotnej. Podjęliśmy się realizacji tego projektu, ponieważ dostrzegamy ogromny potencjał w szeroko rozumianej cyfryzacji, wykorzystującej generację 3.0 technologii internetowych, która w dużej mierze opiera się na uczeniu maszynowym czy blockchainie. Widzimy duże pole do zastosowania powyższych rozwiązań w wielu dziedzinach, nie tylko w medycynie, ale także w skutecznym zarządzaniu miastami i ich infrastrukturą miejską, od planowania przestrzennego, po pojedyncze budynki” — skomentowała mgr inż. arch. Nadia Sajjad, przewodnicząca Blockchain Society.

Chatbot AI w przestrzeni przygotowanej przez studentów, umożliwia szybsze umawianie wizyt, dostosowuje niewiążącą konsultację do indywidualnych potrzeb pacjentów, zapewniając bardziej spersonalizowaną opiekę oraz przeprowadza wstępny wywiad medyczny, co pomaga w lepszej organizacji pracy lekarzy i przygotowaniu się do wizyty. Studenci przygotowali również grę z certyfikatem ukończenia, która uczy graczy (głównie z pokolenia gen Z i Alpha) profilaktyki i higieny jamy ustnej. Jej celem jest promowanie zdrowych nawyków i zwiększenie świadomości młodego pokolenia w zakresie dbania o zdrowie. Gra pokazuje również, w jaki sposób można odciążyć lekarzy podczas zbierania wywiadu lekarskiego.

— Cieszę się, że możemy jako Haleon wspierać projekty, które promują profilaktykę wśród młodych pokoleń. Szczególnie, że wykorzystują one technologię, wśród której te grupy wiekowe dorastały. Badanie przeprowadzone przez Accenture w 2020 r. wykazało, że 41% konsumentów jest zainteresowanych korzystaniem z chatbotów jako sposobu na uzyskanie szybkiej pomocy w nagłych przypadkach zdrowotnych. Nowoczesna technologia może być doskonałym narzędziem wspierającym nas w codziennym dbaniu o zdrowie. Chatboty mogą stanowić wsparcie diagnostyczne, zautomatyzować proces umawiania wizyt lekarskich czy wysyłać pacjentom powiadomienia o konieczności wykonania badań. Możliwości jest naprawdę wiele, musimy tylko wiedzieć jak je wykorzystać — skomentowała Agata Czech, Digital Director CEE w Haleon, jedna z prelegentek. Poza Agatą Czech, o transformacji cyfrowej opowiedzieli także inni eksperci firm z branży zdrowotnej: Paweł Paczuski, Prezes Zarządu w Upmedic , Małgorzata Sochacka, Product Owner w Moodmon oraz Paweł Walicki, Prezes Zarządu CMP. Paneliści podzielili się doświadczeniami z własnej, wieloletniej praktyki w branży medycznej i skupili się na zdefiniowaniu najbardziej kluczowych obecnie elementów transformacji cyfrowej w medycynie. Dyskusja objęła także tematykę ochrony danych wrażliwych, automatyzacji procesów oraz roli AI w przyszłości branży medycznej. Wnioski z panelu podkreślały konieczność ciągłego adaptowania się do nowych technologii w celu zwiększenia efektywności i jakości opieki zdrowotnej w Polsce. Drugi panel dyskusyjny poruszał temat Startupów, które zmieniają świat – uczestniczyli w nim goście na co dzień działający w innowacyjnych projektach – Andrii Konstantinov, CTO w pOWLerAI, Paweł Lipiński, Prezes Zarządu w Talkie.ai, Kajetan Olas, Tokenomics Consultant w Nextrope, oraz Grzegorz Preibisch, założyciel Deepflare.ai. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję dowiedzieć się o początkach i o problemach, z którymi musiały zmierzyć się firmy walczące o wprowadzenie nowych technologii oraz poznać tajniki wykorzystania sztucznej inteligencji do realizacji swoich pomysłów. Paneliści przedstawili główne bariery, z którymi obecnie spotykają się startupy medyczne, a także przekazali swoje rady dotyczące prowadzenia tego typu działalności. Dyskusję zakończyły liczne pytania uczestników m. in. o źródła wiedzy umożliwiające dokształcenie z zakresu praktycznego wykorzystania nowych technologii, a także przemyślenia osób związanych z sektorem medycznym. W dalszej części Adrian Bednarek przedstawił obecne możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w kardiologii oraz podzielił się szczegółami projektu badawczego realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM, którego Opiekunem jest prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam. Następnie został również pokazany projekt Data Science Management SGH “czymoddycham.pl”.

MedTech 4.0 – (r)ewolucja w medycynie i biznesie to konferencja poświęcona MedTechowi, zorganizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Blockchain Society SGH, Instytut Zarządzania Wartością SGH pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Małgorzaty Bombol, Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz I Katedrę i Klinikę Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Marcina Grabowskiego.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gacionga. Partnerem Merytorycznym wydarzenia była firma Haleon, a Partnerem Technologicznym firma Nextrope oraz pOWLerAI.