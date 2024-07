Czy za kilka lat będzie miał kto cię zoperować? Lekarze alarmują ws. nowego pomysłu NFZ

Beata Pieniążek-Osińska

C zy za kilka lat będzie miał cię kto zoperować? Chirurdzy ostrzegają, że planowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowe niższe wyceny wykonywanych przez nich procedur, zniechęcają do tej specjalizacji. Chodzi o obniżki sięgające 30 proc. Czy pogłębi to problem kadrowy?