Przez 30 lat się nie badała. "Wyhodowała" sobie guza giganta – ważył ponad 14 kg

Wyobraź sobie dużą piłkę lekarską, która waży kilkanaście kilogramów. Guza o podobnych rozmiarach wycięli pacjentce z jajników lekarze z Grudziądza. Kobieta nie chodziła na wizyty profilaktyczne do ginekologa od 30 lat. Na szczęście zmiana okazała się łagodna.

Lekarze z grudziądzkiego szpitala byli zaskoczeni wielkością guza, jaki usunęli pacjentce. Fot. Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu.

Zespół Oddziału Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z sukcesem przeprowadził operację olbrzymiego guza przydatków - poinformował Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu.

"Była to bardzo wymagająca operacja, gdyż guz mierzył aż 40 cm, ważył natomiast 14,46 kg!" – informuje placówka.

To wymiary dużej piłki lekarskiej! Jak podaje szpital, pacjentka, która od ponad 30 lat nie badała się ginekologicznie, trafiła do Oddziału z podejrzeniem guza przydatków.

Podczas operacji specjaliści, z Koordynatorem Oddziału dr. n. med. Pawłem Sadłeckim na czele, wycięli przydatki wraz z guzem oraz macicę z pozostałymi przydatkami. Co istotne, śródoperacyjne badanie histopatologiczne wykazało zmianę łagodną, a pacjentka całą operację zniosła nadzwyczaj dobrze.

Profilaktyka leży

Lekarze postanowili wspomnieć o tym przypadku, aby podkreślić rolę profilaktyki i regularnych wizyt u ginekologa. "Wcześnie wykryta zmiana może być całkowicie wyleczona metodą małoinwazyjną. Pamiętajcie o tym Drogie Panie!" – przekonują medycy.

Niestety wiele osób zgłasza się do lekarza dopiero wtedy, gdy zmiana lub dolegliwości uniemożliwiają już normalne funkcjonowanie. Wcześniej przez lata zmiany postępują, rosną, a pacjenci stopniowo przyzwyczajają się do niekomfortowego życia z nimi, zamiast zgłosić się do lekarza.

Co jakiś czas media donoszą o spektakularnych przypadkach, którymi zajęli się lekarze.

Także znana patomorfolożka prowadząca bloga i profil "Patolodzy na klatce" w jednym ze swoich postów wspominała o największych zmianach, z jakimi spotkali się medycy.

Pod postem nie zabrakło komentarzy zdziwionych internautów, którzy nie mogli uwierzyć, że można tak długo zwlekać z usunięciem dużej zmiany: "To chyba nieprawdziwe? Jak można z tym żyć i to tak długo?",

"Robi niezapomniane wrażenie",

"Jak ten człowiek mógł funkcjonować?! Siedzieć, leżeć, zakładać bieliznę, spodnie...",

"Zastanawia mnie fakt, że ludzie przez lata nic nie robią z takimi zmianami ?!",

"Jak bardzo ludzie muszą się bać lekarzy i leczenia.

"Co trzeba mieć w głowie lub raczej nie mieć, żeby nie wdrożyć leczenia we wczesnym stadium rozwoju guza..."

Lekarze ze szpitala z Grudziądza podkreślają, że mniejszą zmianę można usunąć mniej inwazyjnie. Nie mówiąc o komforcie życia bez zbędnych kilku, czy kilkunastu kilogramów w postaci guza.

Liczy się jednak też to, że w przypadku chorób nowotworowych wczesne wykrycie, dzięki rozwojowi medycyny i rozpoczęcie leczenia na wczesnym etapie choroby, gdy np. nie ma jeszcze przerzutów, daje znacznie większe szanse na skuteczne leczenie.