Trafił do szpitala z dusznościami, skończył z częściową amputacją nóg. Winne okazały się... gołębie

Beata Pieniążek-Osińska

Z aczęło się od kaszlu, a potem 48-latek trafił do szpitala, bo doszły zmiany w płucach, gorączka, niewydolność oddechowa, ale też zakrzepica i zmiany martwicze na nogach. Leki nie pomagały, lekarze nie mogli znaleźć przyczyny, a zmiany postępowały. Medycy pogłębili wywiad rodzinny, a ich uwagę zwrócił jeden szczegół. Gołębie. To pozwoliło na trafną diagnozę - papuzica. To choroba odzwierzęca, która zwykle ma łagodny przebieg. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegała jeszcze na wiosnę, że w ostatnich miesiącach odnotowuje się więcej takich przypadków, a kilka osób zmarło.