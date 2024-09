Żel oczyszczający do skóry trądzikowej Effaclar i kultowy krem Effaclar Duo+ to pierwsze produkty, których formuły zostały wzbogacone o nowy składnik aktywny – Phylobiomę. Redukuje ona bakterie odpowiedzialne za nasilenie się objawów trądziku, zapewniając jeszcze skuteczniejszą i szybszą pomoc w walce z niedoskonałościami skóry. Ulepszony żel do skóry trądzikowej i krem Effaclar Duo+M otwierają nową erę w pielęgnacji skóry trądzikowej, tłustej i mieszanej.

Trądzik dotyka milionów ludzi na całym świecie i nie jest tylko problemem estetycznym. Jego wpływ na jakość życia jest ogromny. Obawa przed negatywnymi ocenami ze strony innych powoduje, że osoby dotknięte trądzikiem wycofują się z życia towarzyskiego. Badania pokazują, że aż 50% pacjentów cierpiących na trądzik izoluje się społecznie[1]. Co ciekawe, to właśnie trądzik jest jednym z najczęstszych tematów konsultowanych podczas wizyt u dermatologa. Często mówi się, że jest to choroba występująca wśród osób w wieku nastoletnim. Dane wskazują jednak, że zmaga się z nim aż 80% nastolatków ale dotyczy również 40% dorosłych[2] .

Odpowiednia pielęgnacja pełni kluczową rolę w walce z niedoskonałościami. Sięgnij po dermokosmetyki o potwierdzonej klinicznie skuteczności, które pomogą Ci zredukować zaskórniki i wypryski, a także zapobiegać ich nawrotom. Pamiętaj o regularnym oczyszczaniu skóry i stosuj krem dedykowany skórze trądzikowej o szybkim i skutecznym działaniu. Wybierz produkty z innowacyjnym składnikiem Phylobioma, który nie tylko redukuje bakterie odpowiedzialne za nasilanie się objawów trądziku, ale dba o równowagę mikrobiomu skóry.

ODKRYJ SZYBKĄ I SKUTECZNĄ PIELĘGNACJĘ DLA SKÓRY TRĄDZIKOWEJ!

Dermokosmetyki, które nie tylko skutecznie wspierają pielęgnację skóry trądzikowej, ale również dbają o równowagę mikrobiomu, kluczową dla zdrowia skóry, to dobrze znana i ceniona gama Effaclar. Teraz, dzięki ulepszonej formule z aktywnym składnikiem Phylobioma, Effaclar staje się niezastąpioną bronią w walce z niedoskonałościami. Sięgnij po żel do skóry trądzikowej Effaclar, który delikatnie oczyszcza skórę, jednocześnie utrzymując jej prawidłowe pH. Usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum, pozostawiając skórę czystą i odświeżoną. Zawarta w nim woda termalna z La Roche-Posay koi, łagodzi i pomaga zmniejszyć nadreaktywność skóry.

Dla najlepszych efektów, po dokładnym oczyszczeniu skóry zastosuj kultowy krem Effaclar Duo+M również ulepszony o Phylobiomę, który szybko i skutecznie redukuje zaskórniki i wypryski. Nowa, ulepszona formuła zapewnia 24h nawilżenie[3], a pierwsze rezultaty można zaobserwować już po 8h[4]. Effaclar Duo+M w składzie ma również Procerad™ czyli opatentowany ceramid przeciw przebarwieniom potrądzikowym, a także niacynamid, który pomaga zmniejszyć widoczność ciemnych plam, a także redukuje sebum. Produkty są odpowiednie dla osób ze skórą trądzikową, tłustą i mieszaną. Pomogą także tym, u których niedoskonałości pojawiają się okazjonalnie jako pojedyncze wypryski na twarzy, plecach czy dekolcie.

W codziennej rutynie pielęgnacyjnej nie może zabraknąć kremu z filtrem, który chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV. ANTHELIOS UVMUNE 400 OIL CONTROL FLUID SPF50+ zawiera Mexoryl 400, który jest najskuteczniejszym filtrem UV[5] chroniącym przed promieniami UVB, UVA oraz ultradługimi UVA. Jego lekka i niewidoczna formuła jest komfortowa do codziennego stosowania, ponieważ szybko się wchłania, nie zatyka porów i nie pozostawia białych śladów. Ponadto, jest to produkt odpowiedni dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii słonecznej. Zapewnia 12 godzin efektu zmatowienia skóry[6].

PIERWSZE NARZĘDZIE DLA OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z TRĄDZIKIEM – SPOTSCAN+ JUŻ DOSTĘPNY!

Nie masz pewności, które produkty będą najlepsze dla Twojej skóry skłonnej do trądziku czy niedoskonałości? La Roche-Posay przychodzi z pomocą i zapewnia możliwość skorzystania z innowacyjnego narzędzia do analizy i diagnozy skóry opartego na sztucznej inteligencji i połączonego z dermatologiczną wiedzą marki – SPOTSCAN+. Na stronie https://www.laroche-posay.pl/event/effaclar-spotscan-plus za pomocą trzech krótkich kroków narzędzie przeprowadza spersonalizowaną analizę skóry i rekomenduje dopasowaną do niej pielęgnację. Należy pamiętać, że SPOTSCAN+ nie zastąpi rekomendacji lekarza dermatologa, ponieważ nie wykrywa chorób skóry, ani nie jest poradą medyczną[7].

SPOTSCAN+ wykorzystuje 6 000 zdjęć mężczyzn i kobiet o różnych typach skóry i różnych poziomach nasilenia trądziku, dzięki czemu jest w stanie dobrać odpowiednią do potrzeb spersonalizowaną pielęgnację. Odpowiednia pielęgnacja odgrywa kluczową rolę w walce z niedoskonałościami. Pamiętaj jednak, że poprawa stanu skóry to często proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Niezależnie od tego, czy borykasz się z pojedynczymi wypryskami, czy z bardziej zaawansowaną postacią trądziku, wiedz, że nie jesteś sam/sama, a trądzik czy niedoskonałości nie definiują Twojej wartości!

