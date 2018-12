Odważna decyzja Trzaskowskiego. Warszawa kończy z sylwestrowym zwyczajem

Warszawa w tym roku zamiast fajerwerków planuje pokaz laserów na Sylwestra. • Fot. 123RF

rezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję w sprawie organizacji tegorocznego Sylwestra, za którą podziękują mu ekolodzy i miłośnicy przyrody. Zamiast pokazu sztucznych ogni w stolicy będzie pokaz laserów.Ekolodzy od lat podnosili kwestię huku fajerwerków z okazji Nowego Roku. Władze Warszawy pod naciskiem obrońców zwierząt skróciły w zeszłym roku pokaz sztucznych ogni do trzech minut. Jednak to i tak o trzy minuty za długo, o czym zaświadczą posiadacze psów i kotów. Strach, jaki przeżywają ptaki i zwięrzęta w zoo jest nie do opisaniaPrezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął więc decyzję, że w tym roku miasto nie będzie organizowało pokazu fajerwerków z okazji Sylwestra. Zamiast tego będzie pokaz laserów. Są ciche i nie straszą zwierząt, a mogą być równie efektowne dla ludzi.Podobną decyzję podjęły w tym roku władze Torunia . Wcześniej z fajerwerków zrezygnowały Kraków, Poznań, Słupsk, Białystok i Sosnowiec.