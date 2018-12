"Rydzyk to nie Toruń!". Poseł PO nie wytrzymał przyklejania łatki jego miastu

Poseł Arkadiusz Myrcha ma już dość stawiania znaku równości między Rydzykiem a Toruniem. • Fot. Mikołaj Kuras / Agencja Gazeta

R

W imieniu tysięcy mieszkańców #Torun pragnę przypomnieć wszystkim politykom, dziennikarzom czy komentatorom, że #Rydzyk to nie jest Toruń!

Dlatego używanie zwrotów „poparcie Torunia dla PiS” czy „Toruń negocjuje kolejne miliony od PiS” jest krzywdzące dla miasta i mieszkańców. — Arkadiusz Myrcha (@ArkadiuszMyrcha) 5 grudnia 2018

odzinnym miastem posła PO Arkadiusza Myrchy jest Toruń, dlatego nie dziwi jego apel, by przestać utożsamiać je tylko z Tadeuszem Rydzykiem. "Rydzyk to nie Toruń" – przekonuje poseł w emocjonalnym wpisie opublikowanym na Twitterze."Politycy PiS jadą do Torunia po błogosławieństw, bo Toruń namawia do głosowania na partię Jarosława Kaczyńskiego" – takie zdania lub podobne w przestrzeni publicznej krążą od lat. Wszystkim wiadomo, że w Toruniu Tadeusz Rydzyk ma stolicę swojego biznesowego imperium. To z Torunia nadaje jego Radio Maryja.Tymczasem Arkadiusz Myrcha ma dość stawiania znaku równości między swoim rodzinnym miastem a znanym redemptorystą. "W imieniu tysięcy mieszkańców Torunia pragnę przypomnieć wszystkim politykom, dziennikarzom czy komentatorom, że Rydzyk to nie jest Toruń!" – napisał poseł Platformy Obywatelskiej na Twitterze. Myrcha podkreśla, że używanie zwrotów "poparcie Torunia dla PiS" czy "Toruń negocjuje kolejne miliony od PiS" jest krzywdzące dla miasta i mieszkańców. I nic dziwnego. W ostatnich wyborach samorządowych do rady miasta większość uzyskali kandydaci Koalicji Obywatelskiej. Wspierany przez toruńskiego duchownego PiS zajęło dopiero trzecie miejsce.