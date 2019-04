Ujawniono zapisy testamentu Katarzyny Dowbor. Majątek odziedziczą po niej nie tylko dzieci

Dziennikarka zapisała spadek również swoim zwierzętom. • Fot. Instagram/katarzyna_dowbor_official

W

swoim testamencie Katarzyna Dowbor postanowiła zapisać majątek nie tylko córce Marysi i synowi Maćkowi, ale także dwóm kotom, dwóm koniom oraz trzem psom. Szczegóły dokumentu ujawnił "Fakt".– Jeżeli właściciel zostawił po sobie spadek, to zwierzęciu coś się należy. To przecież członek rodziny – tłumaczyła 60-letnia dziennikarka w wywiadzie z "Faktem". Dodała też, że pupilom także należy zapewnić godną starość i że wiąże się to z pewną odpowiedzialnością i obowiązkiem właściciela.Dowbor zapewniła, że nie planuje na razie żegnać się ze światem, a przygotowywany przez nią testament ma charakter przezorny.– Spokojnie, ja mam zamiar pożyć jeszcze 40 lat. Po prostu chcę, żeby moje dzieci nie miały w przyszłości problemów. Jesteśmy młodzi, zdrowi, wydaje nam się, że będziemy żyć wiecznie, a wszystko się może zdarzyć – komentowała.Zdaniem prowadzącej program "Nasz nowy dom" Polacy boją się spisywania testamentu i samą tę czynność uważają za przesądną. – To nie ściągnie nieszczęścia, tylko załatwi sprawy – dodała Dowbor.Od 2013 roku Katarzyna Dowbor prowadzi na Polsacie program "Nasz nowy dom", w którym pomaga remontować domy potrzebującym rodzinom . Jak na razie nie zapowiada się, by w życiu dziennikarki miało się coś zmienić.źródło: Fakt.pl