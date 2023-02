Wstrząsająca wypowiedź o Tusku i PO w TVP. "Wszystkich na szubienicę"

Dziennikarka TVP Białystok zapytała starszą panią, co sądzi o powrocie Donalda Tuska do władzy. W materiale padły bardzo mocne słowa, które nie powinny pojawić się na antenie telewizji publicznej. Komentujący są zszokowani zachowaniem kobiety.

Starsza pani, która wzięła udział w sondzie TVP Białystok gwałtownie zareagowała na pytanie o powrót Donalda Tuska do władzy.

Stwierdziła, że wysłałaby "ich wszystkich" na szubienicę.

Internauci są zszokowani zachowaniem seniorki.

W sieci krąży kontrowersyjne nagranie z sondy przeprowadzonej przez dziennikarkę z TVP Białystok. Starsza pani odpowiedziała na pytanie, "czy chciałaby, aby Donald Tusk znowu doszedł do władzy"?

– Broń Boże! Niech Bóg broni aby on wrócił. To jest szatan, Niemiec i cały wasz ten aparat. Wy młode, to na pewno jesteście za Platformą. Ale ja ich wszystkich na szubienicę po kolei nawet by mi łezka nie spadła – oświadczyła starsza kobieta.

W dalszej części nagrania zdradziła, że "pobiła telewizor", bo zobaczyła na ekranie obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. – Teraz to szmatą zasłaniam, bo przełączyć to zaraz co innego będzie. Szmatą, albo ręką, żeby na nich wszystkich nie patrzeć – wyjawiła staruszka.

"Ta pani zapewne jest czyjąś mamą i babcią. Ta pani kupuje jabłka w twoim warzywniaku. Dziękuje za ustąpienie miejsca w tramwaju. Co niedzielę przyjmuje komunię. Co wieczór ogląda 'Wiadomości', od lat. Coś się zmieniło, kiedy przyszedł pan Kurski. Teraz życzy ludziom śmierci" – komentuje dziennikarz Radia Zet Maciej Bąk.

Materiał wywołała fale oburzenia wśród komentujących. "TVP posunęło się do tego stopnia, że publikuje słowa, w których ktoś życzy śmierci opozycji? Kolejny próg bezczelności przekroczony...", "Czy pani właśnie powiedziała, że ich wszystkich (z Platformy) najlepiej pozabijać, a misyjna telewizja puściła to na antenie?", "Katolickie słowo na niedzielę", "Czysta mowa nienawiści" – piszą internauci.

Widać efekty narracji PiS?

Starsza pani uważa Donalda Tuska za Niemca, co jest spójne z narracją, którą promocje Telewizja Polska kontrolowana przez partię rządzącą, a także przez samego prezesa PiS. Przypomnijmy, że niemal w każdym wieczornym wydaniu "Wiadomości" jest mowa o przewodniczącym Platformy Obywatelskiej.

Szczególnie często przytaczany jest wyrwany z kontekstu fragment, w którym polityk wypowiada słowa: "für Deutschland" (dla Niemiec). Padły one w filmie, przygotowanym z okazji zjazdu Unii Chrześcijańsko – Demokratycznej (CDU). Tusk gratulował partii osiągnięć na arenie międzynarodowej. Od tej pory fragment tego filmu był wielokrotnie przytaczany w materiałach "Wiadomości" TVP, aby pokreślić rzekomy związek byłego premiera Polski z Niemcami i pokazać go w negatywnym świetle. Również prezes koalicji rządzącej podczas swoich spotkań z wyborcami stale przypomina swoją tezę o "niemieckich partiach w Polsce". – Jakie partie w Polsce to są partie stronnictwa polskie, a jakie to są stronnictwa obce. Jest w naszym kraju taka niedobra tradycja, sięgająca czasów I Rzeczpospolitej, związana z elekcjami, że jest partia francuska, niemiecka, rosyjska – stwierdził Kaczyński. Jego zdaniem w polityce można mówić, że "kocha się Polskę", ale w Europarlamencie można prezentować inne stanowisko. – Mamy w Polsce partię niemiecką. I ten wybór, który jest, to polska partia lub partia niemiecka i jej sojusznicy, którzy na wszystko są gotowi machnąć ręką, byle tylko do tego parlamentu się dostać – podsumował.