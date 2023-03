Jak widzi pies? Te zdjęcia dają do myślenia

Wzrok psa znacząco różni się od wzroku człowieka. Nie jest tak kolorowy, a obiekty nie są tak wyraźne. Za to psy lepiej widzą obiekty w ruchu. Przeczytaj nasz tekst i poznaj tajniki psiego wzroku.

Po lewej obraz widziany przez człowieka, po prawej przez psa fot. Pexels

Jakie kolory widzą psy?

W ludzkim ciele znajdują się trzy rodzaje komórek wykrywających kolory, tzw. czopków. Dzięki nim nasze mózgi odróżniają kolor czerwony od zielonego i niebieski od żółtego. Są to barwy podstawowe, z których można uzyskać każdy inny kolor.

Oczy psów, podobnie jak większości innych ssaków, mają tylko dwa rodzaje czopków. Umożliwiają one rozróżnienie psom koloru niebieskiego od żółtego, ale nie czerwonego od zielonego. Psy nie widzą wszystkich kolorów, ale nie widzą też czarno-biało.

Psa można porównać do osoby chorej na daltonizm, która ma problem z rozróżnieniem zielonego i czerwonego. Tam, gdzie osoby zdrowe widzą zieleń lub czerwień, osoby chore widzą różne odcienie szarości, czasem z domieszką żółci.

Jak ostry jest wzrok psa?

Badania przeprowadzone w 2017 roku na Uniwersytecie Linköping w Szwecji dowodzą, że psy nie mają takiej ostrości wzroku, co ludzie. Naukowcy odkryli, że większość ras psów jest krótkowzroczna, a ich wada to ok. -1 dioptrii.

Wyniki badania sugerują, że psy przy dobrym oświetleniu mają ok. 20/50 wzroku. Oznacza to, że znajdując się w odległości 20 stóp (6 metrów) od danego obiektu, widzą go tak, jak z 50 stóp (15 m) widzi go zdrowy człowiek.

Jakie pole widzenia ma pies?

Psy widzą świat z innej perspektywy niż ludzie. Pole widzenia u człowieka wynosi ok. 180°, z czego 140° to pole widzenia obuocznego. U psów pole widzenia wynosi od 240 do 270°, a zdolność widzenia obuocznego jest o wiele mniejsza niż u ludzi i wynosi zaledwie 30-60°.

Czy psy widzą w ciemności?

Psy widzą w nocy lepiej od ludzi, ale gorzej od kotów. Oczy czworonogów zawierają więcej komórek wykrywających światło, które sprawiają, że jeden obszar psy widzą jako jaśniejszy, a drugi jako ciemniejszy, podczas gdy ludzkie oczy skupiają się na widzeniu kolorów.

Czy oczy psa są wrażliwe na ruch?

Może się wydawać, że psy żyją w monochromatycznym, niewyraźnym świecie, ale jest jeden aspekt, w którym ich wzrok jest o wiele lepszy niż ludzki. Chodzi o zdolność wykrywania ruchu, a dokładniej o zjawisko zwane progiem krytycznej fuzji migotania.

Wyobraźmy sobie szybko migające światło. Człowiek będzie postrzegał je jako ciągły obraz przy 60 mignięciach na sekundę. To samo światło musi migotać 75 razy na sekundę, żeby oszukać psa. Brzmi niepozornie, ale to wielka różnica.

Czułość wzroku umożliwia psom wykrywanie szybko poruszających się obiektów, a trenerom psów ułatwia życie. Wiele czworonogów bardzo dobrze reaguje na gesty przypisane konkretnym komendom. Za to psy nie za bardzo mogą oglądać filmy...

