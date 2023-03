Kazuary to najgroźniejsze ptaki na świecie. Swoimi pazurami mogą przebić tętnicę

Kazuary to jedne z największych i najbardziej niebezpiecznych ptaków na świecie. Są bliskimi kuzynami dinozaurów i zdarza im się atakować ludzi, by chronić swoje młode i terytorium. Ich pazury są tak ostre, że mogą zabić.

Kazuar południowy fot. 123rf.com

Kazuary są uważane za "żywe skamieniałości", ponieważ pierwsi przedstawiciele tego gatunku mogli wyewoluować nawet 200 milionów temu. Obecnie rodzina kazuarowatych obejmuje trzy gatunki lądowe zamieszkujące Nową Gwineę, Indonezję i Australię oraz niewielkie wyspy między nimi.

Kazuary są jednymi z największych ptaków na świecie. Mogą mieć nawet 170 cm wysokości i ważyć 59 kg. Zwierzęta te odznaczają się ciemnym umaszczeniem. Na głowie mają charakterystyczną narośl, która chroni je przed spadającymi owocami, a także wspiera proces termoregulacji.

Ich nogi są masywne i szybkie. Mają na nich trzy palce, przy czym boczny zaopatrzony jest w potężny pazur, który jest ich główną bronią. Te ogromne nieloty żywią się głównie owocami, ale zdarza im się polować na małe kręgowce, np. myszy. Prowadzą samotniczy tryb życia, a ich terytorium to dla nich świętość.

Najniebezpieczniejsze ptaki na świecie

Największe badanie dotyczące ataków kazuarów na ludzi zostało przeprowadzone przez Christophera Kofrona ze Służby Połowu i Dzikiej Przyrody Stanów Zjednoczonych (z ang. United States Fish and Wildlife Service). W 2006 roku opublikowano je na łamach czasopisma naukowego Journal of Zoology.

Naukowiec ustalił, że na całym świecie zaobserwowano łącznie 150 ataków kazuarów na ludzi. Jako przyczynę 75 proc. ataków wskazano dokarmianie, 22 proc. było spowodowane obroną piskląt lub jaj. Powodem pozostałych ataków były proaktywne próby zbliżenia się ludzi do ptaków, np. by zrobić sobie z nimi zdjęcie.

W 71 proc. przypadków zwierzęta poturbowały człowieka, a tylko w 15 proc. użyły swoich pazurów. Jedynie 3 proc. wszystkich ataków doprowadziło ludzi do poważnych obrażeń, a tylko jeden doprowadził do śmierci. Do kolejnego śmiertelnego ataku doszło ponad 10 lat po publikacji badania.

Śmiertelne ataki kazuarów na ludzi

Pierwszy śmiertelny atak kazuara na człowieka miał miejsce w 1926 roku. Miało to miejsce w Australii, gdzie dwóch nastolatków zaatakowało ptaka drewnianymi pałkami. Po tym, jak jeden z nastolatków upadł na ziemie, kazuar wbił mu w szyję duży pazur. Szpon przebił tętnicę szyjną chłopca. Nastolatek nie przeżył ataku.

Drugi śmiertelny atak kazuara miał miejsce na Florydzie w 2019 roku. 75-letni mężczyzna hodował kazuary na swojej farmie. Kiedy upadł w niewielkiej odległości od zwierzęcia i leżał na ziemi, kazuar uderzył go stopami ponad 10 razy, powodując liczne rany. Mężczyzna zdążył zadzwonić na pogotowie, ale zanim przyjechała karetka, wykrwawił się na śmierć

Jak zachować się w przypadku ataku kazuara?

W przypadku spotkania kazuara należy pamiętać, że łatwo go spłoszyć, a ptak jest nieprzewidywalny. Najlepszym sposobem na uniknięcie ataku jest powolne wycofanie. Zwierzęcia lepiej nie obserwować i nie robić mu zdjęć.

W żadnym wypadku nie wolno kłaść się na ziemię, ponieważ grozi to podrapaniem i przecięciem tętnicy. Przypomnijmy, że pazury kazuara są w stanie przedrzeć krokodylą skórę. Skóra człowieka nie robi na nich wrażenia.

Na szczęście, ponieważ kazuary żyją na odległych terenach, rzadko dochodzi do ich ataków na ludzi, jednak na wszelki wypadek można omijać całą Australię, gdzie czeka na nas cała gama niebezpiecznych stworzeń...

Czytaj także: https://natemat.pl/474194,kokainowe-hipopotamy-escobara-opuszcza-kolumbie