10 najpiękniejszych ptaków drapieżnych w Polsce. Zobaczyć je w środowisku naturalnym to zaszczyt

Trudno je zobaczyć, ale gdy to się już stanie, ich widok robi wrażenie. Są gigantyczne, majestatyczne i silne. Oto 10 najpiękniejszych ptaków drapieżnych w Polsce.

Bielik fot. 123rf.com

1. Bielik

Bielik jest największym ptakiem drapieżnym w Polsce. Długość jego ciała wynosi od 74 do 92 cm, a rozpiętość skrzydeł od 193 do 244 cm. Samice zazwyczaj są większe od samców. Dorosłe osobniki mają brązowe upierzenie z niewielką ilością białego. Ich głowę zdobi żółty dziób, a stopy żółte palce z czarnymi szponami. W Polsce bieliki są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Ich liczebność szacuje się na ok. 1500 par.

2. Gadożer

Gadożer jest dużym ptakiem drapieżnym z rodziny jastrzębiowatych. Jak sama nazwa wskazuje, żywi się głównie gadami. Jego znakiem rozpoznawczym są duże żółte oczy oraz jasne cętkowane nogi. Długość ciała gadożera wynosi od 62 do 67 cm, rozpiętość skrzydeł od 170 do 185 cm. Gadożera trudno spotkać w Polsce, gatunek jest bliski wymarcia. Nieliczne lęgi stwierdzono na Lubelszczyźnie, a także za granicą – na Słowacji i Węgrzech.

3. Kania ruda

Kania ruda to jeden z najbardziej pstrokatych ptaków drapieżnych w Polsce. Wyróżnia się rdzawobrązowym upierzeniem oraz czerwonobrązowym, mocno wystającym ogonem. Rozpiętość skrzydeł ptaka dochodzi do 171 cm, a masa ciała do 1,6 kg, co czyni je jednym z większych. Kanie rude po okresie lęgowym mogą przebywać w grupach liczących nawet 100 osobników. Najłatwiej spotkać je w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Są pod ochroną.

4. Jastrząb

Jastrząb to przepiękny ptak z rodziny jastrzębiowatych. Jego znakiem charakterystycznym jest prążkowany spód i biała brew, która ma ochronić ptaka od oślepienia w trakcie lotu. Długość ciała dorosłego osobnika wynosi od 48 do 66 cm. Jastrzębia w Polsce najłatwiej spotkać w gęstych nizinnych lasach i na wyżynach. Ptaki te najliczniej występują na Śląsku i w Wielkopolsce, gdzie naliczono ich ok. 800 par. W Polsce jastrząb jest objęty ochroną ścisłą.

5. Sowa śnieżna

Sowa śnieżna to duży ptak o długości ciała dochodzącej do 66 cm. W Polsce występuje okresowo. Na północy kraju można obserwować go podczas niektórych zim. Cechą charakterystyczną sowy śnieżnej jest białe upierzenie i żółte oczy. Zwierzę wydaje charakterystyczne dźwięki: krooh, krooh, krooh... Ciekawostka: sową śnieżną była sowa Hedwiga z serii filmów o Harrym Potterze.

6. Sokół wędrowny

Sokół wędrowny ma smukłą sylwetkę i bardzo silne mięśnie. Jego cechą charakterystyczną jest jasne upierzenie z ciemnym poprzecznym prążkowaniem. Na policzkach ma "czarny wąs". Jego oko jest bardzo ciemne, źrenica praktycznie niewidoczna. Widzi ważkę z odległości ok. 800 m. Całkowita długość ciała ptaka wynosi ok. 41 cm. W Polsce sokół jest objęty ochroną gatunkową ścisłą.

7. Orzeł przedni

Orzeł przedni jest jednym z najsilniejszych i najpiękniejszych ptaków w Polsce. W locie osiąga prędkość do 160 km/h, a podczas pikowania nawet do 320 km/h. Rozpiętość skrzydeł ptaka może dochodzić do 225 cm. Najłatwiej rozpoznać go po brązowym upierzeniu i brunatnym grzbiecie. Jego nogi są żółte i mocno umięśnione, zakończone ostrymi szponami. W Polsce orzeł przedni jest objęty ochroną ścisłą.

8. Rybołów

U dorosłych rybołowów w upierzeniu przeważa kolor biały. Na szyi i piersi mogą pojawić się ciemne plamki. Zwierzę ma długie i wąskie skrzydła. Jego znakiem rozpoznawczym są długie szpony – idealne do łapania ryb oraz zamykane przy nurkowaniu nozdrza. Rozpiętość skrzydeł ptaka dochodzi do 183 cm. W Polsce rybołowa objęto ścisłą ochroną gatunkową. Najłatwiej zobaczyć go w północno wschodniej Polsce.

9. Myszołów

Cechą charakterystyczną myszołowa jest krępa budowa i zaokrąglone skrzydła. Ptak ten może przybierać kolory od jasnobrązowego do brunatnego. Trudno znaleźć dwa jednakowo upierzone ptaki. Długość ciała myszołowa wynosi ok. 50 cm. Jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych ptaków drapieżnych w Polsce. W 2016 roku naliczono go ok. 55 tys. par. Zwierzę jest objęte ochroną ścisłą.

10. Puchacz

Puchacz jest jednym z największych ptaków w Polsce. Długość jego ciała to ok. 78 cm. Charakteryzuje się masywną sylwetką i dużą głową. Jego znakiem rozpoznawczym są "uszy", które stają, gdy zwierzę się niepokoi. Upierzenie puchacza zwykle jest brązowe, ptak ma wzór przypominający korę. W Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Ornitolodzy szacują, że w tej chwili w Polsce mieszka 270-380 par lęgowych tego gatunku.

Czytaj także: https://natemat.pl/459961,zolna-zwyczajna-najpiekniejszy-ptak-w-polsce