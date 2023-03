Cudzoziemka kpi z Polski na TikToku. Wszystko przez zwierzęta z Trójmiasta

To, że dziki stanowią problem w Trójmieście, wiemy nie od dziś. Tym razem przypomniała o tym cudzoziemka, która nagrała, jak zwierze nagabuje przechodniów. "Zwykły dzień w Polsce" – zażartowała na TikToku.

W miniony wtorek na terenie Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni dziki znów dały o sobie znać. W sieci krąży nagranie wykonane przez cudzoziemkę

"Zwykły dzień w Polsce" – zażartowała na TikToku. Internauci zaczęli wskazywać, że to typowe zjawisko w wielu miejscach w Polsce

W ostatnich dniach dziki zaczęły doświadczać także mieszkańców Krakowa. Powstał tam nawet zespół do spraw "rozwiązania problemu nadmiernej liczby dzików"

Jak widzimy na udostępnionym nagraniu, dzik nagle podszedł do siedzących na ławce przechodniów, a następnie oparł przednie raciczki na ławce. Zwierzę zaczęło dobierać się do zawartości torby mieszkańca Gdyni.

Po kilku chwilach młody chłopak musiał zabrać torbę i zrezygnować z dalszego cieszenia się urokami bulwaru. Całemu zajściu z zainteresowaniem przyglądali się spacerowicze oraz nagrywająca zdarzenie cudzoziemka.

Udostępniony materiał na TikToku obejrzało już prawie milion osób.

Pod nagraniem doświadczeniami ze współżycia z dzikami w Trójmieście zaczęli dzielić się także Polacy. "Po Openerze, czwarta rano, tłum ludzi do autobusów, a gostek przez megafon mówi: proszę iść lewą stroną chodnika, bo prawą maszeruje rodzinka dzików" – przytoczył użytkownik TikToka.

"W zasadzie chodzą po całym mieście. Ostatnio pod balkonem miałam wizytę", "W Gdyni to na porządku dziennym", "To polski labrador", "Moje piękne miasto, z pięknymi psami" – brzmią kolejne komentarze.

Dziki nie tylko w Gdańsku, Gdyni czy Sopocie, ale i... Krakowie

Jak pisaliśmy w naTemat, na dziki można się natknąć także w Krakowie. Urzędnicy powołali nawet specjalny zespół do spraw "rozwiązania problemu nadmiernej liczby dzików", choć mieszkańcy zaczynają wołać na zwierzęta, jakby te były udomowione. Zwierzęta odwiedzają pętle tramwajowe, place zabaw, a nawet... salony piękności. W zeszłym roku jeden z nich wtargnął do gabinetu kosmetycznego, przestraszył kosmetyczkę i zniszczył szklany stolik Co robić, gdy spotkamy dzika w mieście? Obszerny poradnik przygotowała dla naTemat Daria Siemion. Najważniejsze, to nie wpaść w panikę.

"Jeśli dzik cię nie zauważył, po prostu się oddal lub obejdź dzika szerokim łukiem. Z kolei, jeśli dzik patrzy na ciebie, zastygnij na chwilę w jednej pozycji. Wzrok dzików jest wrażliwy na ruch, ale nie na obiekty, które pozostają w bezruchu. Jeśli dzik nie bęzie tobą zainteresowany, powoli odejdź" – pisała Siemion.

Skąd biorą się dziki w miastach? To przede wszystkim nasza wina

Dziki odwiedzają miasta przede wszystkim z naszej winy. Jeśli akurat nie wkraczamy na ich tereny, budując coraz to kolejne osiedla i domy, to są wabione przez niezabezpieczone śmietniki, ogródki działkowe i dzikie wysypiska.

Dziki pojawiają się one też w okolicach cmentarzy, gdzie wyjadają kwiatki. Kolejnym powodem, dla którego dziki pojawiają się w mieście, jest bezmyślne dokarmianie. Jeśli dokarmiamy dziki, te będą stale wracać pod nasze domy.

Powód? Takie zwierzęta po odłowieniu i przewiezieniu do lasu, nie mogą się w nim odnaleźć. Co gorsza, przed dokarmianie dziki dostosowują swój tryb życia do ludzi. Wabią je przede wszystkim zapachy.

W wyniku socjalizacji część z nich zaczyna uzależniać się od człowieka, przez co potrafi żebrać o posiłek tak, jak robią to na przykład psy.